No todo es o será color de rosa en la nueva aventura de Ronaldo Nazario en Brasil. El exfutbolista se convirtió en el máximo responsable del Cruzeiro, club donde debutó como futbolista, tras hacerse con el 90% de las acciones de la institución, pero los 62,5 millones de euros que desembolsó podrían aumentar en los próximos meses.

Esto, luego de que el presidente del Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, revelara en una entrevista concedida a TV Máfia Azul que el club tendrá que pagar una deuda de R$ 50 millones (7,7 millones de euros) a la FIFA aunque Ronaldo asumirá la cantidad de su propio bolsillo.

“Él (Ronaldo) pagará la deuda. En teoría, el déficit es de la asociación pero hay que pagar sino no hay fútbol. El año próximo tendremos otro desembolso grande por el fichaje de Rodriguinho, que se compró y una vez más no se pagó. Si no me equivocó, son más de R$ 30 millones”, dijo Sérgio Santos Rodrigues.

El conjunto brasileño tiene una deuda de R$ 20 millones por los traspasos entre Riascos, con Mazatlán, y Arrascaeta. A esa cantidad hay que sumar los R$ 30 millones de Rodriguinho, que ahora se encuentra jugando en el Bahía. Por lo tanto, la deuda asciende a R$ 50 millones.

El exjugador señaló que su principal objetivo es regresar a la ‘Bestia negra’, que se encuentra actualmente en la Serie B, a la Primera División de Brasil y además, ponerlo en el máximo élite del fútbol sudamericano.

Ronaldo y su etapa como jugador en Cruzeiro

El ‘Fenómeno’ jugó en el Cruzeiro entre la segunda mitad de 1993 hasta mediados de 1994. El exfutbolista disputó 58 partidos y marcó 56 goles. De esa manera, se convirtió en una leyenda del equipo.

Luego, Ronaldo emigró al PSV Eindovhen de los Países Bajos y llegó a vestir las camiseta de Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan y Cortinhians. Además, salió campeón con la ‘Canarinha’ en el Mundial Corea-Japón 2002.

