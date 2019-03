"Quien no respete, seguramente tendrá problemas": el dardo de Sampaoli para Christian Cueva tras su tardanza en Santos

Jorge Sampaoli no pasó por alto la falta que cometió Christian Cueva , quien llegó tarde a los entrenamientos del Santos, y lo castigó no incluyéndolo en la lista de convocados para afrontar el partido ante América RN por la Copa Brasil, el pasado jueves.

El entrenador argentino, luego de vencer al América RN y avanzar a la tercera fase de la copa, ofreció una conferencia de prensa y en ella explicó al detalle lo que sucedió con el volante de la Selección Peruana.

“Lo más importante es el club, el respeto por el club es lo que más importa. Quien no respete, seguramente tendrá problemas. Él quería estar convocado, pero optamos por lo contrario. Pensamos que para el futuro Cueva será muy importante. Creo en él, creo que vale mucho para nuestro grupo”, afirmó el DT del 'Peixe'.

En otro momento, uno de los reporteros presentes le recordó a Jorge Sampaoli los "innumerables" antecedentes de Cueva en su etapa en el Sao Paulo. El argentino tuvo esta respuesta:

“Cuando dimos el ok para que Cueva venga a Santos, valoramos su capacidad como jugador de fútbol en la selección. Lo he enfrentado. Personalmente, no lo conozco muy bien. Es un jugador valioso para nosotros, por eso está aquí. No puedo juzgar por los acontecimientos anteriores que no conozco. Cueva dijo que tuvo un problema familiar y que no conseguía tomar el vuelo. Él tiene que ser un ejemplo para todos los jóvenes”, indicó Sampaoli.

Santos jugará uno de los clásicos de la ciudad frente al Corinthians, este domingo (14:00 horas de Perú), por el Torneo Paulista.

