Luego de la victoria sobre Uruguay el último viernes (ganamos 1-0), la Selección Peruana tiene otro semblante anímico, pero sigue siendo consciente de su situación en las Eliminatorias 2026: penúltimos con seis puntos. Ahora este martes (7:45 p.m.) tendrá un nuevo reto, de visita y contra Brasil, que atraviesa un presente regular, ocupando el cuarto lugar con 13 unidades. Previo a este choque, la prensa brasileña mantuvo una conversación con Igor Jesús y Luiz Henrique, ambos jugadores de Botafogo. El primero, al ser consultado por la Bicolor, no pudo contener la risa y tuvo un ataque de carcajadas. ¿Cuál fue la pregunta?

Referente a su próximo duelo, le consultaron cómo ve el delantero a la Blanquirroja, sabiendo que previamente derrotaron a los charrúas, una selección fuerte en las Eliminatorias: “¿Cómo ves a Perú, un equipo que viene de una victoria ante Uruguay, pero es un equipo que pega mucho?”, preguntó el periodista. Apenas terminó de escucharlo, las carcajadas comenzaron en la conferencia de prensa de la selección brasileña.

La causa de las carcajadas sería un juego de palabras, según informó ‘Lance!’, un medio brasileño, tras viralizarse el video en redes sociales. “Pero el delantero no pudo contener el “espíritu de quinta clase” y pronto lo asoció con el juego de palabras que suele difundirse en las redes sociales cada vez que Brasil se enfrenta a su rival”, escribieron en su portal web.

Las risas no fueron solo de él, pues sus compañeros y todos los que estaban ahí también estallaron con la misma emoción. Luego de cerca de un minuto, Igor intentó encontrar una respuesta, pero volvió a reír. El periodista, al ser testigo de la situación graciosa, aclaró lo que había dicho. “Dije Perú, el equipo, eh”, explicó Osires Nadal. Cuando logró hablar con más seriedad, el futbolista de 23 años respondió lo cuestionado.

“En el juego está el árbitro, independientemente del rival. Si es agresivo o no, el árbitro comprobará, si hay una llegada más fuerte. Es un equipo que ha ido creciendo cada partido, nos estamos preparando bien para que podemos lograr el resultado que es importante para nosotros”, afirmó el jugador de Botafogo sobre el juego rudo que mostró el equipo de Jorge Frossati.

Por otro lado, luego de marcar el gol que aseguró la victoria contra Chile, le consultaron sobre su presencia como titular, a lo que el delantero respondió. “Dorival ha estado hablando mucho conmigo. Me dio confianza. Me eligió porque pensó que encajaba en su estilo de juego. Agresivo en el marcaje, atacando el espacio y sosteniendo el balón en ataque para que el equipo respire un poco. dijo que era Eso es lo que me estoy perdiendo. Cuando tenga la oportunidad, lo haré”, indicó.





Perú vs. Brasil: fecha, hora y canal

Por otro lado, Perú vs. Brasil se enfrentan el martes 15 de octubre por la jornada 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este partido comenzará a las 7:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:45 p.m. Una hora más tarde, a las 9:45 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:45 p.m.

El duelo entre ambas selecciones, será transmitido en suelo peruano por señales de Latina TV (canal 2) y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en Latina y Movistar TV App. En cambio, en suelo brasileño, el encuentro se podrá seguir a través de SporTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las incidencias de este partido, ¡no te lo pierdas!





Perú vs. Brasil: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO COMPETENCIA 12/09/2023 Perú 0-1 Brasil Eliminatorias 2026 09/09/2021 Brasil 2-0 Perú Eliminatorias 2022 05/07/2021 Brasil 1-0 Perú Copa América 17/06/2021 Brasil 4-0 Perú Copa América 13/10/2020 Perú 2-4 Brasil Eliminatorias 2022





