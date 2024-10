No tiene los flashes que se llevaron Sergio Peña, Carlos Zambrano o el propio Miguel Araujo, pero su labor es tan importante como la de sus diez compañeros. Alex Valera (28 años) es el delantero titular de la Selección Peruana y el trabajo silencioso que hizo ante Uruguay es digno de resaltar. En el fútbol lo más importante es el gol, pero muchos atacantes no solo tienen que anotar para brillar, sino hacer un desgaste físico, incomodar a los defensores rivales y ser el primero en presionar y forzar el error. El goleador de Universitario de Deportes tuvo una buena actuación y es probable que el martes 15 de octubre vuelva a iniciar acciones en el Arena BRB Mané Garrincha, en Brasilia. En ese sentido, Depor conversó con dos técnicos peruanos para conocer a detalle el rol del exjugador de fútbol playa en la Blanquirroja. Tiene más cualidades de lo que se piensa, aunque también hay cosas por mejorar.

Tiene la confianza de Jorge Fossati

Campeonaron juntos en 2023 con la camiseta ‘merengue’ y en 2024 han vuelto a coincidir en la Blanquirroja. Jorge Fossati conoce de primera mano el trabajo de Alex, quien ya está acostumbrando a jugar como delantero en el sistema 3-5-2 (lleva casi dos años así). Ante las ausencias de futbolistas como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, Valera es quien ha tomado la posta y viene siendo titular en los últimos tres duelos de la Bicolor en las Eliminatorias al Mundial 2026. Jugó 88′ en el empate 1-1 con Colombia, 79′ en la caída por 1-0 ante Ecuador, y 82′ en el triunfazo por 1-0 ante Uruguay. Y lo que demostró ante los ‘cafeteros’ y ‘charrúas’ no ha sido poco.

En dos de estos tres partidos, estuvo acompañado del ‘Bambino’ en el ataque; mientras que en el reciente duelo ante Uruguay jugó al lado de Edison Flores, su compañero en Universitario. Así sea en Lima, en Quito, en la costa o la sierra, su trabajo es una constante: jugar en medio de los centrales, interrumpir la salida limpia del rival, pelear cada pelota dividida y chocar y ganar en el el juego aéreo. Por ejemplo, ante los ‘charrúas’, ganó cinco duelos aéreos de ocho. Su fortaleza física es vital para enfrentar a defensores duros como Manuel Ugarte, Willian Pacho o Jhon Lucumi. Es cierto que no ha estado cerca de marcar un gol, pero es que también le han llegado pocos balones claros de cara al arco.

Técnicos opinan sobre el rol de Valera

Teddy Cardama, director técnico peruano, valoró que Alex Valera haya hecho un recorrido importante y que pelee cada pelota como si fuese la última. “En principio, es una labor sacrificada. Teniendo en cuenta que es una propuesta sistemática del técnico con volantes laterales y un punta, y un enganche (Flores), con la poca proyección por la característica de juego porque tuvo que inventar la posición de Callens como carrilero, entonces es poco probable que en esas condiciones un punta sea abastecido desde las bandas, que es la función principal de los que trabajan a los costados. Eventualmente se logró con Polo por derecha. Pero en general (Valera) tuvo una labor sacrificada, jugando en medio de los centrales y detrás del volante central. Si se dieron cuenta, no permitió mucho el tránsito de juego, ese primer pase que viene de la primera línea de Uruguay. Sacrificada labor, pero siempre sobrio, peleando las pelotas, en el juego aéreo ganando un porcentaje alto”, comentó al respecto.

El entrenador nacional Juan José Oré también destacó las cualidades del atacante; sin embargo, pidió que practique más el disparo con la pierna derecha. “Los chicos jugaron bien y él fue uno de los que se las fajó adelante, estar con esos defensas uruguayos, chocando, a veces haciendo el camino para que en este caso Peña y Flores puedan jugar. Y lo hizo bastante bien, a veces ellos no podían salir. Ese es su juego, pero tiene que tener a otro al lado. El que tiene en este caso, ‘Oreja’ Flores, hizo lo suyo, pero un ‘9′ como Valera necesita jugadores que le den el pase, que centren, porque arriba va bien, tiene buen cabezazo. Le falta un poco usar más la derecha, pero en general se acomoda bien a la izquierda. Un centrodelantero tiene que saber pegar con derecha, izquierda, como se presente la ocasión porque no hay tiempo cuando quieres enganchar para pegarle con tu pierna, el defensa te va a caer, lógico. Y tiene buena técnica, no es tampoco que choca con los rivales nada más. Un poco tiene que practicar más con derecha”, sostuvo.

La importancia de conocer el 3-5-2

“Pasa que este es un trabajo de automatismos, de repeticiones constantes. El hecho de que haya ya una cercanía con la idea del técnico, no solo por lo que significa su presencia en el equipo nacional, sino también en su club, termina siendo un punto a favor”, indicó Teddy Cardama sobre la experiencia que tiene Alex Valera jugando en este esquema. “Eso sí, no es determinante porque ningún técnico es dueño de los sistemas, son sistemas que uno con el movimiento de los jugadores y sus características los transforma en táctica. Pero es evidente que cuando ya tienes conocimiento del sistema en detalles, de lo que significa la estrategia para enfrentar al rival, ayuda bastante. Es importante esa cercanía y el mayor tiempo de trabajo entre las dos partes, jugador y técnico”, añadió.

Juan José Oré, por su parte, opinó lo siguiente: “Es una ventaja porque conoce, porque juega en el centro con un volante ofensivo, en este caso con Flores. Conoce el puesto de ‘9′, el sistema, entonces se adapta y se adecúa. Es importante también. Él es el que se gasta más porque tiene que corretear a los centrales, si la pelota la tiran atrás tiene que ir con el arquero, porque puede quedar una pelota a medias o el arquero puede equivocarse. Es una chamba fuerte. El nivel del campeonato local no es igual que una Eliminatoria, con jugadores que juegan en Europa, que vienen bien. Cumplió con lo suyo. Ya va a tener oportunidades. Hay jugadores como Peña que se están animando más y meten la pelota (al área)”.

¿Con quién debería jugar Valera en el ataque?

Teddy Cardama se refirió a las opciones que existen para que acompañen a Alex Valera en el ataque de la Selección Peruana, en el duro encuentro ante Brasil en suelo ‘carioca’. “La frase dice: equipo que gana no se cambia. Pero va a depender mucho del análisis que se vea en las evaluaciones que hacen los videoanalistas, el comando técnico, y todos esos detalles que llevan a poner uno u otro jugador por sus características y por lo que pueda significar esa presencia para contrarrestar las virtudes del rival. Puede ser que se necesite a Bryan Reyna, ya sea detrás del punta o tirado a un costado. Creo que lo va a utilizar de mediapunta. Entonces, también puede que arranque un enganche más clásico como Piero Quispe. Lo que sí me sorprendió fue la presencia de Jesús Castillo en una posición en la que habitualmente no juega solo. Hay muchas ausencias, pero para el siguiente partido hay fortalezas porque los reemplazantes rindieron de buena manera”, manifestó.

Juan José Oré, por su lado, comentó que en estos momentos, el más indicado es Edison Flores, aunque tiene que mejorar su rendimiento. “Flores tiene cosas que mejorar. Un poco que no es el mismo Flores de antes, pero ojalá que con la continuidad vuelva a ser ese jugador que desequilibre, que le pegue bien, porque tiene buen remate, y entonces también llame la atención para dejar un poco libre a Valera. Es él o Reyna, pero Reyna, o Grimaldo, siempre tienen que estar con un ‘9′ en el área, porque ellos van por banda, se recogen, un poco hacen la difícil, que es driblear y dar el pase. Si no es Flores puede poner a Reyna, porque también ha jugado en ese lugar. Pero tiene alternativas. Tiene que jugar con uno volante como Quispe, que entró bien, que da pases gol, como el centro a Araujo. Siempre tiene que haber esa sociedad. El fútbol es de sociedades”, señaló.

¿A qué hora juegan Perú y Brasil por las Eliminatorias?

Las selecciones de Perú y Brasil chocan el martes 15 de octubre, por la fecha 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro está pactado para iniciar a las 7:45 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 9:45 p.m.





