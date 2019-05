Vio venir la 'desgracia': la confesión de Vinicius a su círculo más cercano sobre su ausencia en Copa América

La lista de convocados de Brasil para la Copa América 2019 , anunciada este viernes por el seleccionador, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', no incluyó a Vinicius Junior ni a Marcelo, del Real Madrid, cuya presencia en la lista generaba gran expectativa.



Vinicius no fue tomado en cuenta pese a que volvió a entrenarse con el elenco profesional del Real Madrid a comienzos de abril, tras un mes parado por una rotura de ligamentos en la pierna derecha. Según 'Jugones' está fue la razón por la que el joven futbolista guardaba pocas chances de ser convocado.



"Vinicius ha confesado a su círculo más cercano que no tiene esperanzas de estar en la lista de Tite para la próxima Copa América. Sabía que desde la lesión el pasado mes de marzo iba a tener muy complicada su presencia", han dicho en 'Jugones'.

Más de la lista de Brasil

La lista de convocados de Brasil incluye el cuarteto ofensivo con el que Tite viene trabajando tras el Mundial de Rusia 2018, integrado por Neymar (PSG), Philippe Coutinho (Barcelona), Gabriel Jesús (Manchester City) y Arthur (Barcelona).



Brasil, como país sede, encabeza el Grupo A y debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia. La Canarinha volverá a jugar el 18 del mismo mes frente a Venezuela y cerrará la fase de grupos el día 22 contra Perú.

