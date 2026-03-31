La emoción del repechaje rumbo al Mundial 2026 llega a su punto más alto con el enfrentamiento entre Irak y Bolivia, un duelo decisivo que definirá a uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo. Este martes 31 de marzo (11:00 p.m. BOL), ambas selecciones saldrán al campo con la misión de hacer historia en un partido que promete intensidad, nervios y un final de infarto.
Bolivia llega con la ilusión renovada tras superar a Surinam en semifinales, quedando a solo un paso de regresar a un Mundial después de más de 30 años. Del otro lado, Irak aparece como un rival sólido, que ha demostrado su capacidad en las eliminatorias asiáticas y que ahora buscará aprovechar su momento para volver a una cita mundialista.
Si estás buscando qué canales transmiten Irak vs. Bolivia EN VIVO GRATIS, así como las opciones para verlo por TV abierta y online desde distintos países, aquí te dejamos toda la información completa para que no te pierdas este partido clave rumbo al Mundial 2026.
Canales de TV para ver Irak vs. Bolivia EN VIVO GRATIS hoy 31 de marzo
El partido entre Irak vs. Bolivia por el repechaje al Mundial 2026 contará con transmisión en distintos países a través de señales de TV y plataformas de streaming:
- Sudamérica (mayoría de países): DSports
- Bolivia: BTV, Entel TV
- Colombia: WIN Sports
- México: TUDN, ViX Premium
- Estados Unidos: Telemundo Deportes
- Centroamérica: Tigo Sports
- España: DAZN
Horarios del partido Irak vs. Bolivia en el mundo
Revisa a qué hora se juega este decisivo partido según tu ubicación:
- Bolivia: 11:00 p.m.
- Perú: 10:00 p.m.
- México: 9:00 p.m.
- Colombia: 10:00 p.m.
- Chile: 12:00 a.m. (miércoles)
- Argentina: 12:00 a.m. (miércoles)
- Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.
- España: 5:00 a.m. (miércoles)
Alineaciones probables del partido Irak vs. Bolivia
- Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.