En Monterrey no se juega un amistoso: se define un destino. Entre Bolivia e Irak solo hay un boleto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Estadio BBVA, en Guadalupe, se transforma este martes 31 de marzo (23:00 hora de La Paz; 11 p.m. ET / 8 p.m. PT) en un tribunal deportivo donde se dictará sentencia. Vida o muerte en 90 minutos, nervios a flor de piel, una final sin medalla ni trofeo, pero con el premio mayor en juego: seguir soñando. En ese escenario neutral que promete teñirse de verde y de pasión latina, La Verde persigue el milagro de volver a una cita mundialista, mientras Irak se aferra con uñas y dientes a la ilusión de todo un país, dispuesto a pelear cada balón como si fuera el último.

¿Quieres saber en qué canal se transmite en vivo y en directo el partido de Bolivia vs. Irak? En el territorio nacional, Bolivia TV se encargará de transmitir de forma gratuita el juego de La Verde frente a Surinam por señal abierta; también existen más opciones para verlo por cable y streaming como TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Tuves y Entel TV.

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás mirar el Bolivia vs. Irak a través de Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora; en tanto, los bolivianos en España podrán mirar el partido por DAZN Spain.

En los países de Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) pasarán el Bolivia-Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudamérica; mientras que el público de México y el resto de naciones de Centroamérica lo verán por TUDN y ViX Plus.

TL;DR

Bolivia vs. Irak por el repechaje intercontinental al Mundial 2026 se juega este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, desde las 21:00 (hora del Centro de México) y 23:00 en La Paz. El partido se verá en Bolivia por Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play, Entel TV y Tuves; en buena parte de Latinoamérica por DSports/DGO, mientras que en Estados Unidos irá por FS1, Fanatiz, fuboTV, Peacock, ViX y más, y en España por DAZN Spain.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial de Norteamérica 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Bolivia 23:00 Bolivia TV, TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves Estados Unidos 11 p.m. ET / 8 p.m. PT Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora España 05:00 (01/04) DAZN Spain México 21:00 TUDN y ViX Plus Costa Rica 21:00 TUDN y ViX Plus El Salvador 21:00 TUDN y ViX Plus Nicaragua 21:00 TUDN y ViX Plus Honduras 21:00 TUDN y ViX Plus Guatemala 21:00 TUDN y ViX Plus Perú 22:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 22:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 22:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 22:00 TUDN y ViX Plus Venezuela 23:00 DIRECTV Sports y DGO Puerto Rico 23:00 DIRECTV Sports, NAICOM, FOX Sports, ViX Plus y Fanatiz Rep. Dominicana 23:00 TUDN y ViX Plus Cuba 23:00 FIFA+ Argentina 00:00 (01/04) DIRECTV Sports y DGO Chile 00:00 (01/04) DIRECTV Sports y DGO Uruguay 00:00 (01/04) DIRECTV Sports y DGO Brasil 00:00 (01/04) SporTV y CazéTV

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido de La Verde vs. Irak EN VIVO se podrá ver por Bolivia TV en señal abierta y, además, por Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves en cable y streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo Bolivia vs. Irak EN VIVO se transmitirá por FOX Sports 1 (FS1) y plataformas como Fanatiz, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en España?

En España, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO se verá a través de la plataforma de streaming DAZN Spain.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO será transmitido por la señal de DSports (DIRECTV) y por la plataforma DGO para streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el Bolivia vs. Irak EN VIVO se podrá ver por DSports en TV de pago y por DGO vía streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO estará disponible por DSports y DGO, y también por señales deportivas regionales que cuenten con los derechos, según operador de cable.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el encuentro Bolivia vs. Surinam EN VIVO se emitirá por DSports y por la plataforma DGO en streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO se podrá seguir a través de DSports en TV de pago y de DGO en streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión EN VIVO de Bolivia vs. Irak estará a cargo de DSports y de la plataforma DGO para ver el partido online.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el duelo Bolivia vs. Irak EN VIVO será llevado a la pantalla por DSports y por DGO vía streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, podrás ver Bolivia vs. Irak EN VIVO a través de DSports en TV por suscripción y por DGO de manera online.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Brasil?

En Brasil, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO estará disponible en la grilla de DSports (en los territorios donde el servicio esté habilitado) y en DGO para streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en México?

En México, el encuentro Bolivia vs. Surinam EN VIVO se verá por DSports, DGO y, según el operador, por señales regionales como TUDN y ViX que distribuyen el repechaje.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO estará disponible por TUDN y la plataforma ViX, de acuerdo con la programación del cableoperador.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, podrás ver Bolivia vs. Irak EN VIVO por TUDN en TV de cable y por ViX vía streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el duelo Bolivia vs. Irak EN VIVO se transmitirá por la señal de TUDN y se podrá seguir online por ViX.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO irá por TUDN en televisión de pago y por ViX en streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, Bolivia vs. Irak EN VIVO se verá mediante señales regionales como TUDN y ViX, además de DSports/DGO donde el operador tenga el paquete contratado.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, la transmisión EN VIVO de Bolivia vs. Irak estará disponible por TUDN y ViX, complementada por DSports y DGO en los sistemas que incluyan estos servicios.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026?

El duelo Bolivia vs. Irak se disputa este martes 31 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, México, en horario vespertino local. El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas del Tiempo del Centro de México, 23:00 en La Paz y 11 p.m. ET / 8 p.m. PT en Estados Unidos.

Bolivia: 23:00 horas.

México (Tiempo del Centro): 21:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador: 22:00 horas.

Venezuela: 23:00 horas.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 00:00 horas del 1 de abril.

Estados Unidos: 11 p.m. ET / 8 p.m. PT.

España: 05:00 horas del 1 de abril.

Horario, TV y dónde ver en vivo el repechaje Bolivia vs. Irak por el Mundial de la FIFA 2026

Partido : Bolivia vs. Irak (Final Llave 2, repechaje intercontinental).

: Bolivia vs. Irak (Final Llave 2, repechaje intercontinental). Competición: Repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (formato de 48 selecciones).

Fecha : Martes 31 de marzo de 2026.

: Martes 31 de marzo de 2026. Estadio: BBVA, Guadalupe, Monterrey, México.

Hora local : 21:00 (Tiempo del Centro de México).

: 21:00 (Tiempo del Centro de México). Hora en Bolivia : 23:00.

: 23:00. TV/Streaming en Bolivia : Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV, Tuves, DSports, DGO.

: Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV, Tuves, DSports, DGO. TV/Streaming en EE. UU. : Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora.

: Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora. TV/Streaming en España: DAZN Spain.

FAQ: Preguntas frecuentes del Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

1. ¿Qué se juega en el Bolivia vs. Irak?

Se disputa la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, con un cupo directo a la Copa del Mundo para el ganador.

2. ¿Cuándo se juega el Bolivia vs. Irak?

El partido se juega el martes 31 de marzo de 2026 (hora local de México).

3. ¿A qué hora empieza el partido en mi país?

Perú, Colombia, Ecuador, México: 10:00 p. m.

Bolivia: 11:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil (hora principal): 12:00 a. m. del 1 de abril.

4. ¿Dónde se juega el Bolivia vs. Irak?

El encuentro se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

5. ¿Por qué Bolivia está jugando el repechaje?

Bolivia obtuvo el derecho a disputar el repechaje intercontinental tras su campaña en las Eliminatorias sudamericanas, accediendo a esta instancia definitoria por un cupo mundialista.

6. ¿Cómo llegó Bolivia a la final del repechaje?

La Verde venció 2-1 a Surinam en semifinales, remontando un marcador adverso para meterse en la final ante Irak.

7. ¿Cómo llega Irak a este partido?

Irak llega como representante de su confederación en el repechaje intercontinental, después de su participación en torneos regionales y clasificatorios asiáticos.

8. ¿Qué pasa si hay empate?

Si el partido termina empatado, el duelo se define con tiempo extra y, de ser necesario, tanda de penales para determinar al clasificado al Mundial.

9. ¿En qué grupo del Mundial 2026 entrará el ganador?

El ganador se sumará al Grupo I del Mundial 2026, donde ya están Francia, Senegal y Noruega.

10. ¿Quién es el entrenador de Bolivia?

El seleccionador de Bolivia es Óscar Villegas, quien condujo al equipo a esta instancia de repechaje.

11. ¿Cómo viene jugando Bolivia últimamente?

Bolivia llega impulsada por el triunfo 2-1 sobre Surinam, mostrando capacidad de reacción y variantes desde el banco.

12. ¿Cuál fue el último antecedente reciente de Irak?

El último gran torneo de Irak fue la Copa Árabe, donde cayó en cuartos de final ante Jordania.

13. ¿Se ha enfrentado antes Bolivia con Irak en repechajes mundialistas?

No es un cruce habitual; este Bolivia vs. Irak es un enfrentamiento inédito en una final de repechaje intercontinental rumbo a una Copa del Mundo.

14. ¿Qué selecciones completan los cupos del repechaje intercontinental?

El repechaje intercontinental reúne representantes de distintas confederaciones (CONMEBOL, AFC y otras), que se cruzan en llaves directas por los últimos cupos al Mundial 2026.

15. ¿Por qué el partido se juega en cancha neutral?

La FIFA programa el repechaje intercontinental en sede neutral para garantizar igualdad de condiciones deportivas, de viaje y ambiente para ambas selecciones.

16. ¿Qué ventajas y desventajas tiene Bolivia al jugar en Monterrey?

Bolivia pierde el factor altura, pero se beneficia de un clima y horario relativamente similares a los sudamericanos, además de una probable buena presencia de hinchas latinos.

17. ¿Qué estilo de juego se espera de Bolivia?

Se espera una Bolivia intensa, con presión media, búsqueda de transiciones rápidas y aprovechamiento de balón parado, tal como mostró ante Surinam.

18. ¿Qué se espera tácticamente de Irak?

Irak suele priorizar el orden defensivo, bloque medio-bajo y salidas rápidas, con énfasis en el juego físico y los contragolpes.

19. ¿Habrá tiempo extra y penales?

Sí, al ser una final por un cupo mundialista, en caso de empate se jugará una prórroga y, de persistir, se definirá por penales.

20. ¿Este partido define todo o hay ida y vuelta?

La serie es a partido único: el ganador del duelo en Monterrey se queda con el boleto al Mundial 2026.

21. ¿Dónde ver el partido por TV y streaming?

El encuentro contará con transmisión para Latinoamérica, México y Estados Unidos a través de cadenas deportivas de TV y señales de streaming especializadas en fútbol internacional.

22. ¿Se puede ver el Bolivia vs. Irak gratis por internet?

Algunas plataformas ofrecen pruebas gratuitas o señal abierta en determinadas regiones, pero el acceso depende de los derechos de transmisión en cada país.

23. ¿Habrá VAR en el partido?

Sí, la instancia de repechaje al Mundial 2026 cuenta con sistema VAR para revisar goles, penales, tarjetas rojas directas y posibles errores graves del árbitro.

24. ¿Qué jugador llega como figura de Bolivia?

Destacan los nombres de futbolistas bolivianos que fueron decisivos ante Surinam, incluyendo a los autores de los goles en la remontada.

25. ¿Qué selección parte como ligera favorita?

Por antecedentes recientes y ritmo competitivo, muchos apuntan a Bolivia con una ligera ventaja, aunque se considera un duelo muy parejo y abierto.