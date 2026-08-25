Gustavo Costas está listo para asumir un nuevo desafío en su carrera. El entrenador argentino llegó a un acuerdo para regresar a Cerro Porteño, uno de los clubes más importantes de Paraguay, luego de la salida de Ariel Holan. Será su primer equipo tras dejar Racing Club.

El estratega es muy recordado en el fútbol peruano por su exitoso paso por Alianza Lima. Costas dirigió al cuadro blanquiazul en dos etapas y consiguió los títulos nacionales de 2003 y 2004, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del club durante aquellos años.

Ahora, el argentino volverá a un viejo conocido. Costas ya estuvo al frente de Cerro Porteño entre 2005 y 2007, periodo en el que consiguió importantes resultados y dejó una huella en la institución paraguaya. Su regreso se produce en un momento en el que el equipo busca recuperar el rumbo.

Durante su primer ciclo con el conjunto azulgrana, Costas consiguió el título del Torneo Apertura y Clausura de 2005, logrando además consagrarse campeón absoluto de Paraguay. En 2006 también volvió a celebrar un campeonato al conquistar el Clausura.

Su llegada se produce después de la decisión de Cerro Porteño de terminar el ciclo de Ariel Holan. El entrenador argentino dejó el cargo tras una serie de resultados adversos, entre ellos la eliminación de la Copa Libertadores y una derrota en el clásico ante Olimpia.

Para Costas, esta será una oportunidad para volver a dirigir luego de su salida de Racing Club. Con la ‘Academia’, el técnico vivió uno de los mejores momentos de su carrera reciente al conquistar la Copa Sudamericana 2024, poniendo fin a una larga espera internacional del conjunto argentino.

El desafío en Cerro Porteño será importante, pues el equipo paraguayo necesita recuperar protagonismo después de un inicio irregular. Según los reportes, el acuerdo entre el club y Costas ya está encaminado y su oficialización dependerá de que se complete la desvinculación de Holan.

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