Barcelona vs. Napoli se enfrentarán en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2023-24, este miércoles 21 de febrero. El encuentro está programado para tener lugar en el Estadio Diego Armando Maradona, en Italia, y se anticipa como un evento emocionante de principio a fin. Es importante destacar que ambas equipos necesitan la victoria para posicionarse mejor de cara al duelo de vuelta, especialmente considerando que no están pasando por su mejor momento en sus respectivas ligas locales. A continuación, se detallará el horario del partido y los canales de televisión donde se podrá ver.

Tras su reciente victoria por 2-1 sobre el Celta de Vigo en LaLiga, el Barcelona llega a este compromiso con un impulso renovado. Este triunfo ha sido fundamental para revitalizar al equipo bajo la dirección de Xavi. En los últimos cuatro partidos, han logrado tres victorias y un empate, lo que marca un cambio notable después de enfrentar diversos obstáculos que los han alejado de la contienda por el título doméstico.

Además, los azulgranas han sufrido la pérdida de la Supercopa de España y han sido eliminados de la Copa del Rey, lo que los obliga a enfocarse totalmente en la Champions. Para el próximo enfrentamiento, Hernández podría tener de vuelta a Joao Félix, quien estuvo ausente durante tres semanas debido a una lesión en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho, ocurrida durante las prácticas.

Por otro lado, el Napoli está atravesando una etapa complicada. El técnico Walter Mazzarri no ha podido cambiar el rumbo tras el difícil inicio de su predecesor, Rudi García, a quien sustituyó en noviembre. En este momento, el conjunto italiano está contemplando la posibilidad de hacer su segundo cambio de entrenador de la temporada, justo antes de su enfrentamiento con los culés.

La situación de Mazzarri en esta campaña es precaria. Actualmente, se encuentran fuera de la pelea por el título, en el noveno puesto con 36 puntos, quedando a una distancia considerable de los líderes del Inter por 27 puntos. En 17 partidos disputados, solo han conseguido 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Ahora, los Azules se enfrentarán al desafío de mejorar su rendimiento frente al Barcelona.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Napoli?

El partido Barcelona vs. Napoli está pactado para jugarse este miércoles 21 de febrero desde las 03:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En zonas como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el compromiso comenzará a las 05:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 04:00 p.m. En tanto, en México a las 02:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Napoli?

Barcelona vs. Napoli será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus, HBO Max y Movistar La Liga de Campeones para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





