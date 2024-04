¡Presta atención! Este miércoles 17 de abril de 2024, Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro se jugará en el Eithad Stadium y promete ser una batalla encarnizada tras el empate 3-3 en el duelo de ida. Además, este enfrentamiento se ha convertido en un clásico de las fases decisivas del torneo europeo más prestigioso. A continuación, te proporcionamos todos los detalles que necesitas para no perderte este épico duelo.

El City y Real Madrid sellan su enfrentamiento en Manchester. Los dirigidos de Pep Guardiola, actual campeón de la Liga de Campeones, busca eliminar al indiscutible rey de la Champions. Ambos equipos lideran sus respectivas ligas; los de Carlo Ancelotti aventajan al Barcelona por 8 puntos, mientras que los ‘Celestes’ superan al Arsenal por dos puntos.

Sin embargo, el Real tendrá que ir contra la reciente historía, ya que ha experimentado tres derrotas en sus últimas tres visitas al Etihad y no ha logrado obtener ninguna victoria en cinco encuentros disputados en los últimos doce años, asociando este lugar con malas noticias. Además, ha recibido ocho goles en sus dos encuentros más recientes en el estadio del ‘Cityzen’, donde el Manchester City no ha perdido en 41 partidos.

Este es el gran desafío que los merengues deben superar, tras la reciente igualdad de 3-3 en el Bernabéu, por la ida. En esa línea, Vinícius Júnior destaca como la principal figura en la temporada del Real. El brasileño es el líder del equipo, y su rendimiento será crucial para el desenlace del partido. Además, en el centro del campo, se encuentran jugadores como Toni Kroos o Luka Modric, respaldados por Eduardo Camavinga, quien está teniendo un año destacado.

En la vereda del frente, tras anotar nuevamente frente al Luton en la Premier League, Erling Haaland, la gran estrella del City, llega al juego con un impulso renovado tras su baja actuación en el Bernabéu. De otro lado, Julián Álvarez permanece como una opción constante para marcar, ya sea como titular o al ingresar desde el banquillo. En tanto, y para preocupación de los blancos, Phil Foden es el elemento fundamental en el cuadro de Pep en esta campaña.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid por Champions League?

El encuentro entre Manchester City vs. Real Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay desde las 3:00 p.m. Mientras que en países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4:00 p.m. En España empezará a las 9 de la noche.

¿En qué canales ver Manchester City vs. Real Madrid por Champions League?

El partido entre Manchester City vs. Real Madrid podrá verse a través de ESPN, STAR Plus y MAX, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid y Manchester City empataron 3-3 por la ida de los cuartos de final de la Champions.





