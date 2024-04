Lo que se anticipaba como una noche de festejos en Cataluña terminó en decepción. En el vital encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, celebrado en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona experimentó un revés significativo al perder 4-1 frente al PSG. Este marcador fue determinante para que los parisinos avanzaran a las semifinales, mientras que el cuadro culé fuera eliminado del certamen europeo con un resultado acumulado de 4-6. Tras el partido, Ilkay Gündogan no ocultó su descontento con la actuación del equipo; sus declaraciones no solo fueron críticas, sino que también provocaron divisiones entre sus compañeros, quienes han reaccionado ante sus palabras.

En octubre del pasado año, en el clásico por LaLiga, Gündogan expresó su descontento con la actitud de algunos compañeros, quienes, a su parecer, no mostraron suficiente disgusto tras caer ante el Real Madrid. Posteriormente, se vio obligado a aclarar sus declaraciones, intentando atenuar el impacto de sus comentarios, los cuales fueron recibidos con desaprobación, especialmente por haberlos hecho públicos.

Después de varios meses, el alemán ha retomado su crítica franca hacia el desempeño de la escuadra azulgrana tras la eliminación frente al París-SG. Apuntó hacia algunos integrantes del plantel sin precisar identidades, aunque sus palabras fueron inequívocas al señalar el fallo en la expulsión (Ronald Araújo), el penalti (Joao Cancelo) y la defensa en el gol de Vitinha (Robert Lewandowski).

Según un informe reciente de AS, la respuesta del grupo no ha sido tan enérgica y categórica como tras el clásico mencionado. Incluso, varios colegas han respaldado sus declaraciones, aunque no todos, subrayando así la división que sus palabras y la derrota ante el PSG ha generado en el vestuario. De acuerdo al medio citado, esta vez, no se le ha exigido que modifique o aclare sus palabras ni que se justifique ante el equipo como tuvo que hacer anteriormente.





Respuesta de algunos jugadores tras declaraciones de Gündogan

En respuesta a esta situación, Jules Koundé, defensa del Barcelona y uno de los jugadores más sobresalientes de la escuadra, compartió en su perfil de Instagram un mensaje tras la derrota. Enfatizó que tanto en las victorias como en las derrotas, el equipo actúa como un solo ente, rechazando la atribución de responsabilidades individuales, como una réplica directa a las críticas previamente emitidas por Gundogan.

“Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers”, manifestó Kounde en su red social mencionada.

En su comentario, es resaltante el “por cierto”, siendo bastante revelador en respuesta a las palabras de Ilkay, quien mencionó de forma bastante franca el error de Araujo en la jugada de la expulsión. Por otro lado, Sergi Roberto también se pronunció con una publicación con un mensaje muy parecido al de Jules: “Ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos”.

Es evidente que la eliminación frente a los parisinos representa un duro golpe anímico para los blaugranas, que habían depositado sus esperanzas en la Champions tras la temprana derrota en la Supercopa de España y Copa del Rey. Ahora, solo queda LaLiga como objetivo, aunque la tarea no es sencilla. El Barça se encuentra segundo, a ocho puntos del Real Madrid, su próximo adversario. Ante esta situación, Xavi Hernández enfrenta el desafío de gestionar cualquier conflicto en el vestuario, mantener la calma y levantar la moral.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de perder ante PSG, FC Barcelona volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la fecha 32 de LaLiga. El clásico está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España). Será un duelo clave porque ambos están luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

En estos momentos, el cuadro ‘blaugrana’ se ubica en la segunda posición con 70 puntos; mientras que la ‘Casa Blanca’ es el líder de LaLiga con 78 unidades. Hay ocho puntos de diferencia y todavía hay 21 en juego (quedan siete jornadas para el final). Sin duda, el resultado de este clásico será fundamental para ver si el torneo se pone ‘picante’ o simplemente se aleja más el Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la fecha 32 de LaLiga. (Foto: Agencias)





