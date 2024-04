Barcelona vs. PSG se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 16 de abril por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y 9:00 de la noche (hora española. Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT y Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Hay que tener en cuenta que la disputa de ida concluyó 3-2 a favor de los azulgranas. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Barcelona vs. PSG EN VIVO: Xavi Hernández se pronuncia previo al partido por Champions League. (Video: Barcelona)

Barcelona vs. PSG: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, João Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Sergi Roberto, İlkay Gündoğan, Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

PSG: Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Lucas Hernández, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Marco Asensio y Kylian Mbappé.