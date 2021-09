En la derrota por 3-0 ante el Bayern Munich, por la fecha 1 de la Champions League, el Barcelona se vio separado absolutamente en todos los aspectos de juego. No solo la defensa azulgrana padeció el arrollador poderío de Robert Lewandowski y compañía. También sufrió el ataque azulgrana, que, tal como revela el mapa de calor, no fue capaz de siquiera pisar el área de los bávaros. Así las cosas, se podría decir que Manuel Neuer solo fue de paseo a la Ciudad Condal.

Según las gráficas de ‘Whoscore.com’, el Barcelona no ocupó todas las zonas de la cancha. Del medio en adelante, no existió trabajo de los catalanes. El 3-5-2 que propuso Ronald Koeman se dedicó, básicamente, a que el partido no termine en una goleada de escándalo como el 8-2 de Lisboa.

Por el contrario, el Bayern Munich se comportó como un equipo que dominó todo el campo. Tuvo muchos ocasiones de gol y tres de ellas terminaron en gol gracias a Thomas Mueller y Robert Lewandowski. La victoria de los alemanes a domicilio fue simplemente indiscutible.

El mapa de calor del Barcelona-Bayern.

Sin temor en el Camp Nou

Antes un fortín, el Camp Nou es ahora un terreno donde los gigantes de Europa ya no tienen miedo y en el que el Barça ha perdido sus tres últimos encuentros de Champions, encajando diez goles y marcando solo uno. Y la dura derrota frente al Bayern no ha hecho más que confirmar unas impresiones ya conocidas.

El Barcelona no había vuelto a empezar una campaña en Europa con una derrota en casa desde 1997 (3-2 contra Newcastle), es decir, desde hace 24 años. Es también la primera vez en su historia en Champions, que el Barça acaba un partido sin disparar ni una sola vez a puerta.

Los barcelonistas, que ahora tampoco tienen a Leo Messi, no han vuelto a ganar un partido de Liga de Campeones desde el 2 de diciembre de 2020 frente al modesto Ferencvaros (3-0).





