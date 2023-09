Barcelona vs. Antwerp juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del Grupo H en la Champions League. El duelo se disputará este martes 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Olímpico Montjuic de España. El choque marcará el inicio de sus travesía por el torneo más importante de clubes en Europa. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. En España, el canal Movistar Liga de Campeones también lo pasará. No te pierdas todos los detalles en Depor.

El Barcelona parece tener todo a su favor para intentar borrar su decepcionante rendimiento en las pasada ediciones de la Champions League, competición en la que no han logrado superar las últimas dos fases de grupo. Los Blaugranas comenzaron con buen pie su accionar en La Liga, competición en la que se mantienen invictos luego de cinco encuentros y en la que vienen de golear al Betis con pizarra de 5-0.

Dicho lauro fue el cuarto de los dirigidos por Xavi Hernández, el tercer encuentro que dejan su portería en cero y en casa todavía no reciben goles. Además, suman 13 tantos facturados y este fin de semana ya anotaron sus dos fichajes estrella: Joao Félix y Joao Cancelo.





Barcelona vs. Antwerp: horarios en el mundo

El partido entre Barcelona y Antwerp está programado para el martes 19 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde en horario de Perú, y se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

1:00 p.m. - México

2:00 p.m. - Perú, Ecuador, Colombia

3:00 p.m. - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Estados Unidos (Miami)

4:00 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil





El Royal Antwerp, o también conocido como Royal Amberes, se ganó el derecho de estar en esta edición de la Champions tras quedar campeón de la liga de Bélgica y luego eliminar al AEK Atenas en la última ronda de calificación. En lo que respecta a su actual rendimiento en el campeonato local, el Antwerp solo suma una derrota en seis partidos disputados, aunque como visitante solo ganó uno de los cuatro choques que jugó.

Los dirigidos por Mark van Bommel conocen hasta cierto punto al Barcelona, ya que el técnico neerlandés jugó con el club español al igual que el gerente deportivo del equipo, Marc Overmars. Y si bien esto no es algo que podría asegurar una victoria, sin duda que conocer a la institución rival es un plus que puede ayudar a los belgas a sacar un resultado interesante.





Barcelona vs. Antwerp: ¿dónde ver?

Si deseas ver el duelo entre Barcelona y Antwerp, puedes seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de los canales de TV de ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones en España. Para la señal en Latinoamérica, como en Perú, Colombia y Ecuador tienes la opción de verlo en ESPN y Star Plus. No te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata.





Barcelona vs. Antwerp: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Joao Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Baldé; Ilkay Gündogan, Gavi, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix.

Antwerp: Jean Butez; Owen Wijndal, Toby Alderweireld, Soumalia Coulibaly, Jelle Bataille; Arthur Vermeeren, Mandela Balde; Michel-Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk; Vicent Jansen.





Barcelona vs. Antwerp: ¿dónde juegan?

