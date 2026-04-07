Este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou, Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que definirá a uno de los cuartofinalistas del certamen más importante de Europa. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Con una cómoda ventaja de 7 puntos en LaLiga, los culés se enfocan en su próximos duelo ante los colchoneros que ya se dieron el lujo de eliminarlos de la Copa del Rey, en una atractiva serie que tuvo una goleada por lado.

Los dirigidos por Hansi Flick alcanzaron su cupo entre los ocho mejores de la competición europea más prestigiosa, luego de dejar en el camino a Newcastle United de Inglaterra con un marcador global de 8-3 y una impresionante goleada en España por 7-2, demostrando que tienen una de las ofesnivas más letales.

Por su parte, los de Diego Simeone eliminaron a un irregular Tottenham Hotspur, pese a caer de visita en el duelo de ida por 3-2. Todo cambió en la revancha que se disputó en Madrid con una goleada de 5-2 y estelar actuación del argentino Julián Álvarez que anotó un doblete.

Si bien el favoritismo recae en los dueños de casa, Atlético de Madrid ha demostrado que puede competir con los equipos más top del mundo y busca en esta edición, por fin, levantar el trofeo de la Champions League, el mismo que han estado muy cerca de conquistaren la temporada 2013-2014.

En la última visita del Atlético de Madrid al Camp Nou fue goleada culé, pero clasificación colchonera. (Foto: EFE)

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Alvarez.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para este miércoles 8 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 3:00 p.m.; en México a las 1:00 p.m.; y en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará en el Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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