Federico Girotti fue una de las apuestas más importantes de la dirigencia de Alianza Lima para la temporada 2026, sin embargo, al mes de abril no es titular e incluso llamó la atención que no fuera considerado por el entrenador Pablo Guede para que sea parte de la lista de convocados ante Universitario, partido que los blanquiazules perdieron en el estadio Monumental.

No existe reporte médico que justifique su ausencia, pero ha trascendido que la relación entre ambos está rota, por lo que habría perdido piso y su continuidad en tienda blanquiazul tendría las horas contadas.

Al respecto, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, ex club del atacante de 26 años, se pronunció y dejó en claro que una futura transacción o salida de Girotti dependerá de lo que evalúe y decida su institución que aún mantiene la mitad del porcentaje de su carta pase.

“Alianza Lima solo puede decidir venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad (porque tienen el 50% derechos económicos)”, declaró a TV Perú Deportes.

Por otro lado, se refirió a la poca continuidad que ha tenido en este inicio de año y exhortó a Pablo Guede a que le brinde los minutos deseados para que llegue a su máximo nivel y destaque como lo hizo en 2025 con camiseta de ‘El Matador’.

“Es goleador, hay que darle confianza, que juegue 3/4 partidos seguidos los 90′ y rendirá! ¡Es goleador!”, apuntó el directivo argentino que augura un mejor cierre de temporada para Girotti que por el momento no es tomado en cuenta.

Girotti firmó contrato con el club blanquiazul hasta finales de 2028. (Foto: Alianza Lima)

Como se recuerda, antes que exista este distanciamiento con el comando técnico, jugaba varios minutos, pero no como delantero central, sino como un atacante por bandas para dejar como ‘9′ a Paolo Guerrero.

El próximo encuentro de Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1 será el próximo martes 14 de abril desde las 3:15 en Tarma frente a ADT. Los blanquiazules suman 20 puntos y se ubican en la segunda posición, tres puntos por detrás del líder Los Chankas.

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