Champions League 

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Movistar

Barcelona vs. Atlético de Madrid juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, HBO MAX y TNT Sports.

Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará en el Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para este miércoles 8 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 3:00 p.m.; en México a las 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

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El Spotify Camp Nou será el escenario principal del partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid.

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El partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid es válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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