Champions League
Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Movistar
Barcelona vs. Atlético de Madrid juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, HBO MAX y TNT Sports.
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¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?
Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará en el Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.