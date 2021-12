Barcelona y Bayern Munich se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en la última jornada de la fase de grupos de Champions League. Los azulgranas y bávaros se miden en el marco de la fecha 6 del Grupo E en el Allianz Arena, donde los de Xavi necesitan ganar para no quedar eliminados de competencia. La transmisión se encuentra a cargo de la señal de ESPN y STAR Plus, así como el minuto a minuto e incidencias por Depor.

Mira las principales reacciones e incidencias por el minuto a minuto de la web de Depor. Revisa también los perfiles de redes sociales del Barcelona y Bayern con todo el última hora. El Barcelona no ha podido vencer al Bayern en sus anteriores cinco visitas a la capital bavaresa, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern, que supusieron dos debacles: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.





Horarios y canales de TV del Barcelona vs. Bayern Munich

Argentina: 17:00 horas por ESPN

Bolivia: 16:00 horas por ESPN

Brasil: 17:00 horas por HBO Max y TNT

Chile: 17:00 horas por ESPN

Colombia: 15:00 horas por ESPN

Ecuador: 15:00 horas por ESPN

España: 22:00 horas por Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por Paramount+, TUDN y Univisión

México: 14:00 horas por HBO Max

Paraguay: 17:00 horas por ESPN

Perú: 15:00 horas por ESPN

Uruguay: 17:00 horas por ESPN

Venezuela: 16:00 horas por ESPN





El Bayern se presenta en este encuentro con el primer lugar del grupo ya asegurado -por lo que para los de Julian Nagelsmann se trata de una cuestión de estadística- y con algunas bajas importantes por diversos motivos.

Leon Goretzka ha tenido problemas de abductores, ha tenido que interrumpir el último entrenamiento y no podrá jugar. Joshua Kimmich ha pasado por una infección de coronavirus y, aunque podría salir de la cuarentena con un test negativo mañana mismo, Nagelsmann ha admitido que no tiene sentido que vuelva al equipo tras estar cuatro semanas separado del grupo.

Otro titular potencial, Serge Gnabry, tiene problemas de abductores y no podrá jugar. También son baja Marcel Sabitzer, que hubiera podido jugar en la posición de Kimmich o Goretzka, Eric-Maxim Choupo Moting y Mikael Cuisance.





Alineaciones probables del Barcelona vs. Bayern Munich

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico González, Frenkie de Jong; Dembélé, Gavi y Memphis.

Bayern Munich: Neuer; Pavard, Sulé, Upamecano, Davies; Tolisso, Roca; Coman, Müller, Sané; y Lewandowski.





