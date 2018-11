Primero la pifia y luego falla un mano a mano. Luis Suárez no está fino, a diferencia de los últimos partidos con los culés. En el Barcelona vs. Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, el charrúa ha tenido más oportunidad de poner el 1-0 en el partido. Pero no ha sido así, los azulgranas se llenan de ansías y los italianos aguantan el partido por la fecha 4. Un partido en la Champions League.



A los 29 minutos del Barcelona vs. Inter de Milán, Luis Suárez tuvo la chance de marcar el 1-0 para los culés en el Giuseppe Meazza por la Champions League. Sin embargo, solo queda lamentarse y buscar una nueva oportunidad en el partido.



Barcelona es el puntero absoluto del grupo B de Champions League con nueve puntos. Una victoria de los azulgranas los terminaría de meter en los octavos de final del torneo europeo en busca de su sexta 'Orejona'.



El conjunto de Inter culminó un proceso de crecimiento que empezó hace dos meses con la contundente goleada 5-0 endosada al Génova el sábado en San Siro para hacer el pleno de confianza de cara al duelo con el Barcelona del próximo martes.



Así, el cruce europeo con el Barcelona llega en un momento de euforia para el Inter, que con sus últimas prestaciones logró acercar a la hinchada "nerazzurra" y que buscará el martes un resultado positivo para dar otro paso hacia octavos en un San Siro completamente lleno.