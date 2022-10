Marc-André ter Stegen se ha convertido en uno de los protagonistas de la previa del partido entre Barcelona vs. Inter de Milán por la fecha del Grupo C de la UEFA Champions League. No solo porque apunta a ser titular ante los italianos en el estadio Giuseppe Meazza, también porque la prensa española ha revelado el nombre del portero con el que Xavi Hernández quiere ponerlo a competir. Si bien el alemán viene cumpliendo un gran arranque de temporada, el técnico egarense no quiere que se relaje.

En esa línea, el entrenador del Barcelona ha pensado en Kepa Arrizabalaga, el portero español del Chelsea que es un suplente de lujo en el cuadro londinense al ser Edouard Mendy el dueño absoluto del arco en las últimas temporadas. El arquero llegaría para ser el segundo de Ter Stegen, desplazando así a Iñaki Peña.

Según el diario Don Balón, Xavi Hernández quiere a Kepa para el mercado de fichajes de invierno de 2023, el cual abre el 1 de enero. Al tratarse de un suplente más, y que representa una ficha importante en la masa salarial, el Chelsea no pondría trabas para concretar su desembarco en el Spotify Camp Nou.

Kepa, en la mira del Barcelona. (Foto: Reuters)

Kepa puede presumir de ser el portero más caro de la historia del fútbol, llegando al Chelsea en 2018 a cambio de 80 millones, aunque a partir de ahí su declive es manifiesto. Es cierto que durante dos campañas fue titular indiscutible, pero la llegada de Édouard Mendy en 2020 sentenció sus opciones.

Semejante panorama no solo le ha quitado todo el protagonismo en Londres, sino también en la selección española. A pesar de que durante algunos años fue el portero titular de ‘La Roja’, su pérdida de minutos en los blues conllevó que Luis Enrique dejara de contar con él de buenas primeras.





¿Qué jugadores fichó el Barcelona 2022-23?





Pablo Torre, Andreas Christhensen, Franck Kessié, Raphinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé han desembarcado este año en el cuadro español. Además de los citados jugadores, el presidente Joan Laporta ha prolongado la continuidad de los futbolistas Ousmane Dembélé y Sergi Roberto.





¿Cuáles son las bajas del Barcelona para el 2022-23?





Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la siguiente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





