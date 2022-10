Barcelona vs Inter [EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE]: ambos equipos se enfrentan en un partido de pronóstico reservado por la Fecha 3 del Grupo C de la Champions League. El duelo se llevará a cabo en el Giuseppe Meazza este martes 4 de octubre desde las 02:00 p.m. (hora peruana). La escuadra blaugrana entusiasmada llega a Milan tras conseguir el último fin de semana la punta de LaLiga Santander, gracias a su victoria ante Mallorca y al empate del Real Madrid con Osasuna. Con Robert Lewandowski, los de Xavi quieren una nueva victoria para empezar a asegurar la clasificación a octavos de final. Por su parte, el cuadro rossonero cayó el pasado sábado como local ante la Roma y ya ven desde la novena posición la cima de la tabla italiana. Este encuentro será televisado por las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica, así como la de Movistar Liga de Campeones para España. También transmiten FOX Sports, beIN, TNT y Sky para otras regiones. Todas las incidencias y goles también puedes seguirlos aquí, en Depor.com.





Barcelona vs Inter: posibles alineaciones

Barcelona: M. ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, A. Christensen, Balde, Sergio Busquets, F. Kessie, Gavi, R. Lewandowski, O. Dembélé, Ansu Fati.

Inter: S. Handanovič, F. Acerbi, M. Škriniar, F. Dimarco, D. Dumfries, A. Bastoni, H. Çalhanoğlu, N. Barella, K. Asllani, E. Džeko, Lautaro Martínez.





Entrenamiento de Barcelona antes de jugar ante Inter de Milan. (Video: FCB)