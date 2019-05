¡Primera baja confirmada! Klopp no contará con este crack en el Liverpool vs Barcelona del martes en Anfield

Jurgen Klopp confirmó la primera baja en su equipo titular para el choque ante Barcelona por la vuelta de semifinales de Champions League. A pesar de la preocupación por la salida de Salah durante el juego ante Newcastle, se confirmó la baja del delantero brasileño, Firmino.

El delantero brasileño no se recuperará a tiempo de su lesión y así lo ha confirmado el Liverpool en un comunicado de prensa."Roberto Firmino se perderá el partido del martes contra el Barcelona en Anfield, pero podría regresar para el último partido de la Premier contra el Wolverhampton Wanderers. El '9' estuvo ausente con los 'reds' en la victoria de este sábado 3-2 ante el Necastle debido a una lesión muscular que sufrió en el entrenamiento de la semana pasada", reza el comunicado.



A su vez, el DT alemán del conjunto 'Red' también lo aseguró durante la conferencia de prensa tras la gran victoria ante Newcastle. "No estará listo para el martes y el resto ya veremos", dictó.



El delantero de la Selección de Brasil tampoco estuvo desde el inicio en el partido de ida en el Camp Nou, donde su equipo perdió 3-0 con una gran actuación de Messi. Jugó algunos minutos al final, pero no pudo ayudar a reducir la brecha.

► De volea y zurda: Pizarro le hizo un golazo al Dortmund y le da al Bayern el título de Bundesliga [VIDEO]



► Calidad para definir: Neymar llegó a los 50 goles con el PSG tras convertir este tiro de penal [VIDEO]



► Con el serbio Luka Jovic: los últimos fichajes que Real Madrid le quitó al Barcelona [FOTOS]



► Una cachetada al Real Madrid: Eintracht Frankfurt califica de "mentira piadosa" acuerdo de fichaje por Jovic