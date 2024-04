A mediados de marzo, el sorteo para los cuartos de final de la Champions League trajo consigo un enfrentamiento épico, alineando al FC Barcelona vs. PSG. Este duelo se perfila como una contienda cargada de emociones, luchando por una posición en las semifinales del más prestigioso torneo de clubes a nivel global. Además, este encuentro está teñido de dosis extra de tensión y expectativa de revancha, no solo debido a los exmiembros del cuadro blaugrana presentes en el Paris Saint-Germain, sino también por el interés que genera Mbappé, potencial fichaje del Real Madrid, enfrentando al cuadro catalán, elevando aún más las expectativas para este duelo. En ese marco, aunque el enfrentamiento pueda verse equilibrado, despertando ciertas incertidumbres entre los seguidores, la revelación de que el rival sería el Barça causó una significativa felicidad en París.

Se inaugura un episodio nuevo entre los catalanes y los parisinos. En el último enfrentamiento de la Liga de Campeones entre Barcelona y PSG (2020-21), los franceses emergieron victoriosos con un marcador global de 5-2 a su favor durante los octavos de final de la temporada 2020-21. En el Camp Nou, los parisinos dominaron con un marcador de 4-1, con un triplete espectacular de Mbappé.

Mientras tanto, en la capital gala, el resultado finalizó en un empate 1-1, asegurando así la victoria para el París Saint-Germain y su avance a la próxima fase (cuartos de final). Ahora, en un nuevo enfrentamiento, los aficionados del Paris-SG inicialmente recibieron con alegría que les haya tocado el Blaugrana, según consigna Florent Torchut, corresponsal de France Football y colaborador de L’Equipe, a SPORT.

“Cuando hubo el sorteo todos los parisinos decían: vamos a ganar, el equipo es mucho mejor, el Barça tiene muchos jóvenes sin experiencia, equipo en formación. Se alegraron. Pero Lamine está demostrando que tiene personalidad, ha aparecido Pau Cubarsí, en Francia se ha hablado mucho de él. La gente ha cambiado mucho de opinión en Francia, empiezan a entrar las dudas”, comentó Torchut al respecto.

No obstante, según Florent, la percepción actual de la afición parisina ha sufrido una transformación. Los seguidores rojos y azules, actualmente, consideran el partido más equilibrado y ya no ven al Paris Saint-Germain como la escuadra con ventaja, concluyó el periodista: “Ahora lo ven más parejo. Parece que será más 50-50. El Barça tiene una gran oportunidad. Ya no es tan favorito el PSG”.





¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el 9 o 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 o 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Cómo llegan PSG y Barcelona a cuartos de final?

Para acceder a los cuartos de final, el equipo del asturiano Luis Enrique Martínez ha tenido que dejar en el camino a la Real Sociedad, rival al que venció con un global de 4-1, tras ganar en la ida y vuelta. Por su parte, los dirigidos por Xavi Hernández, que vuelven a esta instancia por primera vez desde 2020, derrotaron al Napoli con un global de 4-2.

PSG vs. Barcelona: historial en eliminatorias de Champions League

En lo que va de las cinco eliminatorias de la Champions League en los que se han enfrentado ambos equipos, el Barcelona ha ganado tres y el PSG dos. Es relevante considerar que el conjunto que resulte ganador de este duelo chocará en las semifinales al ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.

2020/21 – octavos de final (avanzó el PSG)

PSG 1 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 4 PSG

2016/17 – octavos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 6 – 1 PSG

PSG 4 – 0 Barcelona

2014/15 – cuartos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 2 – 0 PSG

PSG 1 – 3 Barcelona

2012/13 cuartos de final (avanzó Barcelona)

Barcelona 1 – 1 PSG

PSG 2 – 2 Barcelona

1994/95 – cuartos de final (avanzó PSG)

PSG 2 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 1 PSG

Barcelona vs. PSG se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League.





