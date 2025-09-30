Barcelona vs. PSG se enfrentan este miércoles 01 de octubre, en el choque correspondiente a la fecha 2 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Olímpic de Montjuic (España), donde los dirigidos por Hansi Flick tendrán que medirse ante un duro rival como lo es el vigente campeón del torneo, dirigidos por Luis Enrique. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

En un choque que promete alta tensión, ambos equipos comenzaron la fase de grupos con triunfos y se presentan a esta cita conscientes de que el resultado puede marcar tendencia en la lucha por el liderato de la zona. Montjuïc volverá a ser el epicentro de una noche europea cargada de expectativa.

En la previa, el Barcelona llega con algunas bajas sensibles. Marc-André ter Stegen sigue sin estar disponible tras su operación, mientras que Gavi, Raphinha y Fermín López también permanecen fuera de los planes. Pese a ello, la noticia positiva pasa por el regreso de Lamine Yamal, a quien se le ha cuidado con precaución tras superar molestias físicas.

La gestión de minutos del joven atacante será clave en un frente ofensivo que volverá a tener a Robert Lewandowski como principal referencia, que también ha ido sumando minutos de a poco y que buscará marcar su primer gol en esta Champions. Frente al newcastle, ganaron 2-1 con un doblete de Marcus Rashford.

Por el lado del PSG, Luis Enrique afronta el viaje a Barcelona con un plantel diezmado en ataque. Ousmane Dembélé -que ganó recientemente el Balón de Oro- Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia no estarán disponibles, lo que obliga al técnico a rearmar su propuesta ofensiva.

La buena noticia para los franceses es la recuperación de João Neves, quien regresa tras una lesión en el isquiotibial y podría dar mayor equilibrio en el mediocampo junto a Vitinha, otro jugador que ha sido considerado a pesar de molestias recientes. Más allá de las ausencias, el encuentro proyecta un pulso táctico de alto nivel.

Barcelona intentará imponer su posesión y dinamismo con jóvenes como Yamal y Cubarsí, mientras que el PSG buscará aprovechar la velocidad de sus laterales y la capacidad de adaptación de un ataque remodelado. La designación del inglés Michael Oliver como árbitro principal añade otro matiz a un partido que se anticipa intenso..

¿A qué hora juegan Barcelona vs PSG?

Barcelona vs. PSG está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs PSG?

Barcelona vs. PSG se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Barcelona vs PSG?

