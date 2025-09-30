Poco más de un mes lleva Erick Noriega vistiendo la camiseta de Gremio -con quien ya logró debutar en el Brasileirao- pero prácticamente se ha vuelto uno más de la gran familia que se ha conformado y que tiene muchos líderes, de los cuales va aprendiendo y mejorando día a día. Si bien, en jornadas anteriores pasó algunos apuros y vivió episodios no tan positivos, hoy por hoy el ‘Samurai’ ha encontrado el mejor lugar para sentir de cerca el respaldo y motivación de sus compañeros con más experiencia.

El cuadro ‘tricolor’ no vivió una mitad de año tan favorable en cuanto a los resultados, por varios momentos del Brasileirao quedó relegado en las posiciones más bajas de la tabla, donde los cupos del descenso son varios. Incluso, en la Copa Sudamericana, quedó eliminado por Alianza Lima en los play-offs.

Es por eso que necesitaba con urgencia reforzarse de cara a lo que será la etapa definitiva donde buscarán también un cupo a otro torneo internacional. Es ahí donde Erick Noriega entra en la ecuación, después de ese duelo con el cuadro ‘blanquiazul’, el ‘Samurai’ convenció a Mano Menezes de ser el arma que buscaba y fue así que llegó a plantarse en dicho equipo.

Erick Noriega debutó con Gremio en el empate 1-1 ante Flamengo con el Brasileirao. (Foto: Gremio FBPA)

Desde su debut, hasta el último partido, Noriega ha dejado contentos a los aficionados del cuadro de Gremio por sus buenas actuaciones no solo en defensa, si no también en la volante. Siendo un jugador polifuncional ha podido acoplarse a los diferentes momentos y posiciones en las que lo ubica su entrenador.

Pero en el fútbol no todo es color de rosa, siempre habrán traspiés en el camino, así como lo que pasó unas jornadas atrás en el ‘derbi de Porto Alegre’, donde le cobraron dos penales a su equipo con intervenciones de él. Entre lágrimas fue motivado por su equipo para seguir adelante y felicitado por su entrenador por no rendirse culminando el partido satisfactoriamente.

Sin embargo, las charlas motivacionales no quedaron solo en ese partido, pues saben que aún tienen el compromiso pendiente de seguir escalando posiciones. Es así que lograron un gran triunfo frente a Vitoria por 3-1, donde Noriega volvió a cumplir es función de mediocampista y recibió muy buenas calificaciones.

Pero lo que más ha provocado reacciones es la arenga de su compañero Arthur Melo en la previa de este partido, en donde se lo ve junto al peruano para enfocar al plantel en el objetivo más importante. “La fortaleza del grupo es así, entrar y resolver. Hay que entrenar y entrenar que la oportunidad va a llegar. Y tienes que estar listo. Porque todos dan, todos se dan la mano. Así que se trata de seguir así. Y vamos, te necesitamos”, mencionó.

Puntuación del medio y de los hinchas de Gremio por la última actuación de Erick Noriega. (Captura: Globo Esporte)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-1 a Vitória, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Santos, en el compromiso correspondiente a la fecha 18 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Urbano Caldeira.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

