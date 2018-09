La suplencia en el Mundial le cambió la cara para Ousmane Dembélé. En el Barcelona ha nacido una estrella que no deja de hacer goles. En el Barcelona vs. PSV no fue la excepción y anotó un golazo que levantó a todos los fanáticos de sus asientos en el Camp Nou. Dembélé se ha ganado un lugar en la plantilla, lo celebra él como todos los culés.



A los 75 minutos del partido, Dembélé recibió un pase en el campo contrario, dio un giro y se llevó a dos jugadores, con lo que quedó con mucha libertad. El delantero francés se perfiló para su pierna derecha y definió para marcar un golazo para el Barcelona, el segundo si contamos el tiro libre de Lionel Messi en el primer tiempo.



Dembélé se ha ganado la titularidad con el Barcelona y nadie discute su presencia en el equipo titular, luego de que en el mercado de fichajes se rumoreó con la llegada de Antoine Griezmann, quien decidió quedarse en el Atlético de Madrid. Dembélé la rompe.



Barcelona enfrenta al Tottenham en la segunda jornada del Grupo B de la Champions League. El partido no será nada fácil, aunque con Lionel Messi y Dembélé todo puede pasar.