El ‘Chucky’ Lozano ha despertado el interés en media Europa, a raíz de su gran accionar en el PSV como en el Mundial de Rusia 2018 con la selección mexicana. Un gol a Alemania y una infinidad de tantos en la Eredivisie hacen del talento azteca una buena inversión a futuro para muchas instituciones en el ‘Viejo Continente’. A raíz del partido entre Barcelona con el PSV Eindhoven, periodistas no dudaron en preguntarle a Ernesto Valverde por el futbolista.



“Es un jugador de otro que lo está haciendo muy bien. No sé qué puede pasar en el futuro”, indicó el estratega vasco sobre los rumores que ubicaban a ‘Chucky’ Lozano. Valverde no lo niega, pero tampoco pretender hablar sobre posibles refuerzos, reforzando la idea que tiene sobre su actual plantilla: un equipo para pelear y ganar la edición de la Champions League.



Por su parte, el extremo mexicano del PSV Eindhoven, Hirving Lozano, dijo el lunes que alguna vez podría cumplir su sueño de jugar junto al argentino Lionel Messi, tras revelar que el Barcelona mostró interés en ficharlo luego de su buena actuación en el último Mundial.



Lozano, de 23 años, marcó el gol con el que la selección mexicana logró una histórica victoria 1-0 sobre Alemania en la fase de grupos y fue titular en los cuatro partidos del "Tri" en la competencia.



"Me fue bien en el Mundial y muchos clubes fueron a verme y es algo muy bonito para mí. Mi representante me comentó que hubo interés del Barcelona. Sería un sueño venir a este gran club, pero lo principal ahora es el PSV y disfrutarlo al máximo", sostuvo Lozano en rueda de prensa.



El PSV visitará el martes el Barca en el inicio de la Liga de Campeones. "Va a ser muy complicado, es un gran equipo, con grandes jugadores. Trataremos de hacerlo de la mejor manera (...) Tenía varios pósters en mi habitación, uno del Barcelona. Es muy representativo para todo el mundo", destacó.



El mexicano también alabó a Messi, a quien calificó como el mejor. "Siempre ha sido un gran jugador. Es temible, para mí el mejor del mundo. Vamos a ver cómo podemos pararle, lo trabajaremos en los entrenamientos".