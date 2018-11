Samuel Umtiti ha sido descartado para el partido del Barcelona vs. PSV Eindhoven por la quinta jornada de la Champions League. El zaguero francés ha vuelto a presentar molestias en la rodilla, por lo que el cuerpo médico ha pedido que se lo deje afuera del partido. Ernesto Valverde vuelve a tener problemas con el galo, luego de su vuelta el fin de semana pasado en el partido frente al Atlético de Madrid. Umtiti va a la grada y se verá en Cataluña su estado.



Entre los responsables del club existía preocupación por el estado físico de Umtiti porque aún tenía algunas molestas en la rodilla.



Incluso su regreso estuvo en duda hasta último momento por las dudas que existían en su recuperación. La decisión de dejarlo a la grada es una mala señal porque implicaba que debe haber notado molestias. Un comunicado posterior a la alineación confirmaba los malos augurios: "Durante el entrenamiento de ayer sufrió molestias en la rodilla izquierda y es baja para el partido ante PSV".



Si Umtiti está en la grada, su puesto en el campo lo ocupará Clément Lenglet que ha suplido con nota las veces que le ha tocado sustituir a su compatriota.



La noticia habrá que seguirla porque el Barcelona nunca ha descarado fichar en diciembre en el caso de que Umtiti no esté para jugar. Existía la duda de su recuperación y, de momento, las noticias no son optimistas.