Barcelona vs. Roma EN VIVO por el pase a las semifinales de la Champions League. Los culés buscarán terminar de sacarse - este martes (1:45 p.m. hora peruana por ESPN 2) - el billete en el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición continental en el Olímpico de Roma, tras su contundente victoria (4-1) de la ida en España.



Barcelona goleó al conjunto de Eusebio di Francesco, pero fiel a su estilo, el entrenador azulgrana, Ernesto Valverde, no quiere relajación en la vuelta. "En absoluto me veo en semifinales, han demostrado que tienen un buen equipo, nos queda un partido allí, no lo veo hecho ni mucho menos", aseguraba Valverde, el miércoles pasado tras el encuentro de ida.



Roma vs. Barcelona: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. ESPN 2 Argentina 3:45 p.m. ESPN 2 México 1:45 p.m. ESPN 2 Colombia 1:45 p.m. ESPN 2 Ecuador 1:45 p.m. ESPN 2 Chile 3:45 p.m. ESPN 2 Nueva York 2:45 p.m. California 12:45 p.m. España 8:45 p.m.

El técnico azulgrana acudirá a la capital italiana con su cuadro de gala, con la única excepción de Coutinho, que no puede jugar la 'Champions' por haberlo hecho con el Liverpool.



Valverde tiene la duda de su mediocentro Sergio Busquets, que tras jugar infiltrado la ida por su problema en un pie, no jugó el sábado en Liga contra el Leganés y tampoco se entrenó el domingo, aunque en principio, parece que podría jugar.



El Barcelona, que no alcanza las semifinales de la Champions League desde la temporada 2014/2015, en que acabó siendo campeón de la competición continental, volverá a confiar en su dúo atacante formado por Luis Suárez y Leo Messi en el Estadio Olímpico de Roma.



El uruguayo volvió a ver puerta en la competición continental en la ida tras casi un año de sequía y ahora buscará romper su maleficio fuera de casa, ya que no marca a domicilio en 'Champions' desde la temporada 2015/2016.



Firme líder liguero en España, donde acaba de igualar el récord de 38 encuentros imbatidos que tenía la Real Sociedad desde 1980, este Barcelona de Valverde, más eficaz que vistoso, se enfrentará a una Roma, que afronta una misión casi imposible, pese a que Di Francesco quiere "seguir soñando".



"Tenemos el deber de intentarlo", dijo este lunes el técnico romano en rueda de prensa.



Sin embargo, el equipo italiano no parece llegar en su mejor momento. Su decisión de reservar titulares el sábado frente a la Fiorentina le costó una derrota y la pérdida del tercer puesto en el campeonato italiano, quedándose en un comprometido cuarto puesto, último que da acceso directo a la próxima Champions.



La Roma, además, afronta el encuentro con un ojo puesto en el derbi de Liga el próximo fin de semana contra la Lazio, que le pasó por delante en la tabla clasificatoria.



Tras el varapalo cosechado en la ida, con dos de los goles en propia puerta, la Roma, defensiva en Barcelona, se verá obligada a atacar, pero tendrá que tener cuidado con sus espacios ante la peligrosidad de los atacantes contrarios.



Roma vs. Argentina: alineaciones probables

Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Ünder. Entrenador: Eusebio di Francesco.



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Dembélé (o Paulinho), Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. Entrenador: Ernesto Valverde.