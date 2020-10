Tal parece que Leon Goretzka no tiene límites. Ni en lo que respecta a su crecimiento deportivo ni en cuanto a su crecimiento físico. El centrocampista alemán, quien transformó su cuerpo durante la cuarentena, ha vuelto a encender las redes sociales por una imagen tras su gol en el Bayern Munich frente al Lokomotiv por la Champions League.

Goretzka marcó el primero de los ‘bávaros’ ante el equipo ruso al hacer gala, una vez más, de todo su poder de llegada al conectar un centro de de Pavard, pero lo mejor llegó después.

Durante la celebración del tanto, el centrocampista teutón corrió a abrazarse con el defensa francés y su camiseta se rasgó a la altura del tríceps izquierdo.

La elástica de la camiseta no pudo contener el voluminoso brazo del alemán, que volvió a causar revuelo en redes sociales, donde nuevamente se recordó la brutal metamorfosis que logró durante el confinamiento.

¿Qué hizo para dar tremendo salto?

“Aproveché el tiempo para estar en el gimnasio más a menudo y para hacer entrenamiento con pesas. Por supuesto, todo se acordó con los entrenadores del Bayern, porque hay que tener cuidado de no perder la aceleración. Pero creo que encontré una buena mezcla”, reveló.

Y no solo no perdió velocidad, sino que ganó fuerza para las jugadas divididas. “Tener más peso también me ayudó en los duelos mano a mano”.

