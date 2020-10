El Real Madrid empató en el último suspiro de su visita al Borussia Mönchengladbach y evitó su segunda derrota consecutiva en la Champions League, gracias a la participación de Casemiro, que asistió de cabeza a Benzema en el minuto 87 y marcó en el minuto 93 igualando el doblete de Marcus Thuram.

El Real Madrid salvó un punto en Alemania con una reacción de casta que corrigió el castigo a sus errores defensivos. Los aprovechó Marcus Thuram con un doblete con tantos en el minuto 33, que daba la ventaja al descanso al ´Gladbach, y en el 58 cuando frenaba el intento de reacción madridista.

A pesar de que el empate no fue del todo malo, en España no se habla del resultado sino del video que ha protagonizado Karim Benzema. Y es que el delantero francés fue captado por las cámaras de ‘Telefoot’ hablando mal de Vinicius Junior en el túnel de los vestuarios del Borussia Park.

@As_TomasRoncero ya se olía que la relación Benzema-Vinicius no estaba bien... https://t.co/TabUK43cCk vía @diarioas — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) October 28, 2020

Según se ve en el video, que ya es un completo viral, Benzema se queja con Ferland Mendy por el trabajo del extremo brasileño ante el Borussia Mönchengladbach. Y no solo eso. El francés pidió a su compatriota que no le dé más el balón al ex Flamengo.

“Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él... Madre mía. Juega contra nosotros”, fueron las palabras de Benzema en el túnel de los vestuarios justo minutos antes del inicio del segundo tiempo.

En redes sociales, muchos hinchas del Real Madrid criticaron la actitud de Benzema por promover la desunión del grupo. Para otros se trató simplemente de una especie de llamado de atención para el brasileño. La polémica recién comienza.





TE PUEDE INTERESAR