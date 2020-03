Champions League







No le importó nada: Kurzawa se salta el protocolo de coronavirus y abraza a fanáticos celebrando clasificación a cuartos de Champions [VIDEO] Layvin Kurzawa no tomó en cuenta las indicaciones que explicaban que los jugadores del PSG no debían acercarse a los fanáticos y los abrazó en las afueras del Parque de los Príncipes tras vencer al Borussia Dortmund.