No hay intención de mover la sede de la final, al menos no por ahora. La UEFA ha asegurado este domingo que “actualmente no hay planes” para trasladar la final de la Champions League temporada 2021-2022 de San Petersburgo a otro lugar, debido a la crisis que existe entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, la UEFA reconoció a la agencia alemana DPA que evaluaría la situación de manera continua. La final de la Champions está programada para el sábado 28 de mayo en el estadio de San Petersburgo, que fue sede del Mundial de 2018.

La crisis entre Ucrania y Rusia ha colocado a toda Europa en la mayor situación de tensión bélica desde 1945. Las intentonas diplomáticas no están surtiendo el efecto deseado, y eso está obligando a actuar a diversas organizaciones que tienen intereses en ambos países.

Rusia ha mandado más de 100.000 soldados a la frontera con Ucrania, lo que ha llevado a Occidente a temer una invasión inminente, algo que Moscú ha negado.

Los detalles del recinto

El estadio donde juega como local Zenit, tiene capacidad para casi 65 mil espectadores. Abrió sus puertas en 2017 y albergó importantes eventos como la Copa del Mundo 2018 (siete partidos, incluyendo una semifinal y el partido por el tercer puesto), la Eurocopa 2020 (siete partidos, incluyendo un encuentro de cuartos de final) y la Copa Confederaciones 2017.

El feudo está ubicado en una isla entre los ríos Srédnyaya Nevka, Málaya Nevka y Krestovka, que tiene una superficie de poco más de tres kilómetros cuadrados. Durante el siglo XIX fue un sitio de paseo para los habitantes de la San Petersburgo imperial. Allí también está ubicado el el Parque Victoria Primorski.

Originalmente, este partido se iba a jugar en el Allianz Arena en Múnich, Alemania, sin embargo, debido al aplazamiento y la reubicación de la final de 2020 provocado por la pandemia de Covid-19, esto se movió.

La UEFA Champions League se juega con este formato de final a partido único y en sede neutral desde su creación en la temporada 1955/56 (en ese momento Copa de Europa).





