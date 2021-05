Si algo sabe el Real Madrid es vivir noches mágicas de Champions League. El club más ganador del torneo irá por una hazaña este miércoles (2 p.m / hora peruana) a Stamford Bridge. Los merengues enfrentarán al Chelsea por el partido de vuelta de las semifinales. La ida quedó igualado 1-1, pero es un resultado que favorece a los londinenses de cara a este encuentro. De hecho, los ‘Blues’ marchan como favoritos en las casas de apuestas.

El gol de Christian Pulisic desbarató todos los planes de Zinedine Zidane en el primer encuentro; sin embargo, Karim Benzema se encargó de emparejar la situación con un golazo.

Para este partido, el técnico francés no podrá contar con Dani Carvajal ni Raphael Varane. Los defensores no se recuperaron de su lesión. Por su parte, el uruguayo Federico Valverde está duda. Los que sí estarán disponibles son Sergio Ramos y Ferland Mendy. En la delantera, el que comandará el ataque es Benzema. El galo es el goleador del equipo en la competición con 6 tantos, por lo que la casa de apuestas Solbet paga 2.50 si anota en cualquier momento del partido.

El Chelsea, por su lado, llega al partido con la baja confirmada del exmadridista Mateo Kovacic, importante en la mediocampo. También es duda el central Antonio Rudiger, que acabó con molestias en la ida contra el Madrid por un golpe en el rostro y no jugó este pasado sábado con su equipo, en el triunfo por 2-0 frente al Fulham, en un derbi londinense que los ‘blues’ se llevaron con solvencia. En caso de que juegue, ‘Rudi’ lo hará con máscara facial. Y si no, Kurt Zouma le sustituirá en el once.

En ataque, la gran duda está en saber si Tuchel eligirá a Christian Pulisic, goleador en la ida, o Kai Havertz, que le marcó los dos al Fulham, toda vez que Timo Werner y Mason Mount parecen titulares.

En la previa, las casas de apuestas tienen al Chelsea como gran favoritos. De hecho, una victoria del Real Madrid paga 3.50 y si logra clasificar, 2.36. Sin embargo, los españoles no miran las estadísticas ni pronósticos. Ellos solo saben de hazañas.





