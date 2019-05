Cristiano, Messi y los ganadores del Balón de Oro que no salieron de una final de Champions [FOTOS]

Sergio Agüero se refirió al próximo ganador del Balón de Oro. Para el delantero de Manchester City, el futbolista que se lleve a casa este reconocimiento individual debería salir de la final de la Champions League que jugarán Liverpool y Tottenham el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

“Creo que el Balón de Oro creo que, sí o sí, debe estar en la final de Champions League”, indicó el ‘Kun’ Agüero. Sin embargo, el atacante argentino no imaginó que esta norma no siempre se ha cumplido.

En la última década, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ganaron este trofeo sin llegar muy lejos en la Liga de Campeones. El argentino y el portugués apenas alcanzaron las semifinales en 2012 y 2013, respectivamente.

Cuando Ronaldo y Rivaldo se llevaron el Balón de Oro no brillaron en la Champions League. El delantero no disputó este torneo con el Inter de Milán y el volante no pasó de la ronda de grupos con el Barcelona.

► Daniele De Rossi anunció que dejará la Roma tras 18 años



► Manchester City respondió a acusaciones que pondrían en riesgo su participación en Champions



► Un golpe para el Barça: Benzema propone un fichaje 'galáctico' para la delantera del Real Madrid



► Con cuatro del Manchester United: el peor once de la temporada en la Premier League [FOTOS]