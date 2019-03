No teme castigo de UEFA: Allegri defendió a Cristiano Ronaldo por gesto obsceno en Champions League

No le preocupa la UEFA. Massimiliano Allegri, técnico del Juventus, aseguró este sábado que no teme que Cristiano Ronaldo sea sancionado por el gesto que hizo el martes en la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético Madrid.



Cristiano Ronaldo fue protagonista con un triplete para eliminar al Atlético y, al acabar el partido, lo celebró con un gesto obsceno , imitando, de manera evidente, el que había realizado en la ida el técnico rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone. En ese caso, la UEFA sancionó al "Cholo" con 20.000 euros por conducta inapropiada.



"Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al Juventus vs Genova



Cristiano Ronaldo no juega ante Genoa

El preparador italiano, cuyo equipo lleva 18 puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, decidió dejar fuera de la convocatoria a Cristiano Ronaldo para reservarle de cara a los próximos compromisos clave de la campaña.



"Cristiano ha jugado muchísimos partidos y le dejé en casa, además tendrá dos partidos con su selección. Era demasiado arriesgado hacerlo jugar", explicó Allegri, quien también debería dar descanso a Giorgio Chiellini.



Fuente: EFE

