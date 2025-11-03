Dónde ver Real Madrid vs Liverpool EN VIVO: canales que televisan y links del partido de Champions League

Revisa la gran información de hoy. ¿Dónde ver Real Madrid vs. Liverpool, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League 2025-26? Los equipos con historia previa en enfrentamientos por este torneo, se ven las caras este martes 4 de noviembre, en una edición más de la primera fase del torneo europeo, el cual tendrá lugar en el Estadio Anfield Road. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, llega a este clásico europeo en medio de una racha negativa en la Premier League (seis derrotas en siete partidos) que ha generado presión. Los ‘Reds’ vienen de una victoria 2-0 ante Aston Villa que buscan convertir en el punto de inflexión, apelando a la mística de Anfield para sacar los tres puntos.

Slot afronta el duelo con bajas sensibles, incluyendo la ausencia de su arquero Alisson Becker y el lateral Jeremie Frimpong. El equipo ha mostrado fragilidad defensiva en las últimas semanas, por lo que la solidez será el principal foco para contener al ataque del Madrid. El despliegue de su mediocampo será crucial.

En la Champions, el Liverpool viene de golear 5-1 al Eintracht Frankfurt, pero necesita la victoria para mejorar su posición en la Fase Liga. El entrenador neerlandés busca imponer su estilo de presión intensa para ahogar la construcción de juego de Xabi Alonso. La mística copera es la gran aliada de los ‘Reds’.

El Real Madrid de Xabi Alonso llega a Anfield con una confianza plena, siendo uno de los líderes en la tabla de la Fase Liga tras sumar 9 puntos de 9 posibles (victorias ante Marsella, Kairat y Juventus). Los blancos son uno de los equipos más sólidos del torneo y buscan un triunfo que les dé virtualmente el pase a las eliminatorias.

La ofensiva del Madrid es su mejor carta. Kylian Mbappé es el máximo artillero del equipo y del torneo en las primeras jornadas, demostrando una eficacia letal. El equipo de Alonso se basa en una estructura rígida pero con la libertad suficiente para que sus atacantes más talentosos desequilibren.

Este duelo es uno de los más icónicos de la historia de la Copa de Europa. Aunque los enfrentamientos en Anfield han sido históricamente complicados, el Real Madrid domina los cruces recientes, con la recordada goleada 2-5 en su última visita hace dos temporadas. Ambos equipos se conocen bien, lo que garantiza una batalla táctica de primer nivel.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool?

El choque entre Real Madrid vs Liverpool por la fecha 4 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, este duelo será televisado por Fox Sports. Mientras que, en México, el cruce será televisado por Caliente TV, además, en España se verá por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Liverpool?

En Argentina lo transmite: Fox Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Caliente TV

En Estados Unidos lo transmite: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video

En España lo transmite: Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool en Perú?

El partido de Real Madrid vs Liverpool en vivo en Perú, válido por la fecha 4 de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool en Argentina?

El partido de Real Madrid vs Liverpool en vivo en Argentina, será transmitido por Fox Sports por la señal cerrada para todo el país albiceleste.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool en España?

El partido de Real Madrid vs Liverpool en vivo, a jugarse en el Estadio Anfield Road, se podrá ver en España por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool en México?

El partido de Real Madrid vs Liverpool en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Caliente TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool en Estados Unidos?

Real Madrid vs Liverpool en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la segunda jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

TE PUEDE INTERESAR