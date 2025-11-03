Aunque la Selección Peruana no participará en el Mundial 2026, la ‘bicolor’ se prepara para renovar su indumentaria, y la filtración del nuevo diseño ha generado un debate inmediato. Como es habitual, el portal especializado FootyHeadlines ha revelado en exclusiva el que sería el modelo de Adidas para la temporada 2026. La camiseta rompe con varias tradiciones sagradas, presentando una franja rediseñada que ya ha sido calificada como “peculiar” y una reubicación total de los logos, que no ha encantado a muchos.

La nueva camiseta, según la filtración, mantiene la base blanca pero se atreve a reinterpretar el elemento más icónico: la banda roja. Como siempre con la famosa franja, pero con un toque que se aleja de lo clásico. La camiseta local de Adidas Perú 2026 no tendría una banda recta, sino una con “bordes y giros”, un diseño moderno que, según el portal, es “llamativo”.

Este rediseño de la franja no sería solo en su forma. La información que acompaña la filtración indica que el nuevo concepto también introducirá “figuras incas” dentro del tramado de la banda roja, buscando añadir un elemento de identidad cultural más profundo y visible en el uniforme principal

Se filtró la camiseta local de Perú 2026: un diseño único con banda. (Foto: footyheadlines.com)

El segundo cambio más significativo estaría en el pecho. Adidas abandonaría la configuración tradicional de los logos. Tanto el escudo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como el logotipo de la marca alemana estarían situados en el centro de la camiseta, uno encima del otro, una disposición que suele dividir las opiniones de los hinchas.

Pese a estas dos modificaciones radicales en la franja y los logos, el resto de la camiseta de fútbol buscaría mantener la elegancia. Se mantendría limpia y tradicional, con una base blanca impecable, lo que haría resaltar aún más el novedoso diseño de la banda. Esta base limpia se complementaría con sutiles detalles en color rojo, los cuales estarían aplicados en el cuello y, probablemente, en los hombros.

Esta filtración llega en un contexto en el que, si bien el equipo no tiene un Mundial por delante, sí debe afrontar un nuevo ciclo de amistosos y la preparación para las próximas competiciones oficiales. La renovación de indumentaria es un ciclo anual que genera gran expectativa comercial para la FPF y Adidas.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Continuando con la última fecha FIFA que resta del año, la Selección Peruana volverá a tener actividad el próximo 12 de noviembre cuando se enfrente a Rusia por un amistoso FIFA. Posterior a ello, se medirá una vez más con Chile, el siguiente 18 de noviembre. Ambos partidos se disputarán en el país europeo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV y ATV, canales disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de Movistar Deportes, que se puede visualizar únicamente por Movistar Plus (Antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

