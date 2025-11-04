Si bien Alianza Lima ya aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026, todavía no se define si será Perú 2 y afrontará el torneo desde la fase de grupos, o tendrá que recorrer el camino de las fases previas como este 2025. Así pues, al conjunto íntimo le quedan dos partidos en esta etapa regular de la temporada y a partir de ahí podrá definir su ubicación final en la tabla acumulada, lo que determinará cómo afrontarán los play-offs.

En medio de esto, el plantel concentró la noche del último lunes en un hotel cercano al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, esperando viajar hoy martes a primera hora rumbo a Andahuaylas, ciudad en la que el miércoles medirán fuerzas con Los Chankas por el partido reprogramado de la fecha 9 del Torneo Clausura. El objetivo para el equipo es uno solo: ganar y recuperar los puntos que dejaron en el camino tras el 2-2 con Melgar en Matute.

Uno de los futbolistas que charló con los medios de comunicación fue Hernán Barcos, quien tocó diversos temas, entre ellos el de su renovación para el próximo año. “Esperando. Después del partido contra UTC vamos a sentarnos a conversar y esperamos poder resolverlo”, comentó.

Si bien se sabe que desde Alianza Lima existe la intención de seguir contando con sus servicios, todavía no hay ningún documento firmado porque las partes aún no se ponen de acuerdo. “La idea nuestra es esa (quedarse en Alianza Lima). Nosotros estamos esperándolos, que ellos decidan, porque de parte nuestra ya saben lo que queremos”, añadió.

Hernán Barcos registra 14 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Al ser consultado sobre su futuro en el fútbol peruano, le mencionaron la posibilidad de quedarse en Alianza Lima después de retirarse para asumir un rol dirigencial. Si bien Barcos se mostró abierto a cualquier posibilidad, sobre todo por su gusto por el Perú, no quiso adelantarse a nada porque todavía es un futbolista en actividad y primero quiere finiquitar su permanencia en La Victoria.

“Uno se quiere quedar en el país, en Alianza, uno está contento acá. Pero primero quiero jugar al fútbol y luego ver qué hago. No te puedo decir que mañana voy a hacer tal cosa, porque tampoco lo sé. No sé si mañana voy a estar en Alianza, ¿cómo te voy a decir que me voy a quedar? Hay que ir paso a paso”, explicó.

Sobre la definición por el segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el ‘Pirata’ espera que puedan ganar los dos partidos que les quedan y así llegar de la mejor manera posible a los play-offs. “Hay que ganar los partidos que nos queden y tratar de llegar a la liguilla de la mejor forma, y ser Perú 2 que tampoco es tan malo”, acotó.

Finalmente, el cordobés se refirió a la incomodidad de la hinchada de Alianza Lima, que durante la mañana del lunes acudieron al entrenamiento para hacer sentir su molestia después del 2-2 con Melgar del pasado viernes. “El hincha tiene que estar incómodo porque no salimos campeones este año, pero ellos también saben que vamos a ir por ese Perú 2 y entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, aseveró.

Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, en el partido reprogramado por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

