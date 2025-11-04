El último fin de semana, durante el partido entre Cienciano y Juan Pablo II College, ocurrió un hecho que acaparó todas las miradas del público y se volvió viral en las redes sociales: Santiago Acasiete, director técnico del conjunto de Chongoyape, se agarró a golpes con el delantero de su equipo, el uruguayo Cristhian Tizón. No fue un simple cruce de palabras, sino la confrontación a puño limpio que no pasó a mayores solo por la intervención de los que estaban en el banquillo.

Todo comenzó cuando a los 87′, Acasiete decidió sacar a Tizón para propiciar el ingreso de Carlos Ramírez, con la finalidad de refrescar la volante de su equipo y tratar de equilibrar el trámite ante el dominio de los locales. Sin embargo, el charrúa no tomó a bien la medida que tomó su entrenador y mientras salía del campo de juego, ya se podía observar su molestia en su rostro.

Al cruzar la línea del campo con dirección al banquillo, Tizón le increpó a Acasiete con un gesto con sus manos, algo que sacó de sus casillas al exdefensor. No pasó mucho para que ‘Santi’ saliera de su zona técnica, se dirigiera hacia del atacante y empezara el cruce de palabras con golpes de por medio. Un escándalo.

Los ánimos se caldearon aún más cuando instantes después, Osnar Noronha marcó el 2-1 a favor de Cienciano, condenando a Juan Pablo II College a una nueva derrota en el Torneo Clausura y extendiendo su racha negativa sin conocer triunfos a ocho compromisos. Esto, por supuesto, los complicó aún más en su objetivo por salvarse del descenso.

Cristhian Tizón tiene contrato con Juan Pablo II hasta finales del 2025. (Foto: Juan Pablo II College)

Ya en frío, pero con mucha bronca por cómo perdieron el partido a los 88′, Santiago Acasiete conversó con lo medios de comunicación en conferencia de prensa y contó su versión sobre lo sucedido con Cristhian Tizón. “El encuentro con Tizón, sí, hay unas cosas y calenturas que pasan en el momento. Pero no, ahora ya todo bien”, expresó.

Según reveló el entrenador de 47 años, quería explicarle algunas cosas al delantero uruguayo, pero la situación se salió de control de un momento a otro y no pudieron evitar irse a los golpes. “Yo quería explicarle algunas cosas, pero todo se calentó y tuve que retirarme de ese momento”, comentó ante la consulta de los periodistas.

Lo cierto es que, con dos partidos por disputar –contra Atlético Grau y Alianza Universidad–, la situación está muy complicada para Juan Pablo II. Por ahora marchan en el puesto 16 en el acumulado con 30 puntos, a uno de la zona de descenso que por ahora le pertenece a Ayacucho FC. Para que los de Chongoyape se salven, necesitan ganar todo lo que les queda o, en el peor de los casos, ceder menos puntos que los ‘Zorros’.

Santiago Acasiete ascendió con Juan Pablo Ii desde Liga 2. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Juan Pablo II?

Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Juan Pablo II College volverá a tener actividad esta fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 8 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

