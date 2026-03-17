Este miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou, Barcelona vs. Newcastle United se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que definirá a uno de los cuartofinalistas del certamen más importante de Europa. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

En St. James’ Park, ambos equipos igualaron POR 1-1 en un partido vibrante que se resolvió en los últimos minutos. Newcastle llegó a adelantarse cerca del final con un tanto de Harvey Barnes, pero un penal convertido por Lamine Yamal evitó la derrota culé y dejó la eliminatoria sin dueño definido.

El equipo dirigido por Hansi Flick afronta la vuelta con el respaldo de su estadio y una racha impresionante como local: suma pleno de victorias en casa desde su regreso al Camp Nou, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de Europa en su propio terreno.

Barcelona llega a este compromiso tras una goleada reciente frente al Sevilla (5-2), con un ataque en estado de gracia que ha marcado en 28 partidos consecutivos. Jugadores como Raphinha y Lamine Yamal atraviesan un gran momento y representan la principal amenaza ofensiva.

Barcelona y Newcastle empataron por 1-1 en la ida de los octavos de final. (Foto: AFP)

Sin embargo, no todo es certeza en el equipo azulgrana. Flick deberá gestionar bajas importantes en su plantel, como las de Balde, Frenkie de Jong o Jules Koundé, lo que podría condicionar el equilibrio del equipo en una noche donde cualquier error puede ser decisivo.

El conjunto dirigido por Eddie Howe llega a Barcelona con la convicción de que puede competir. En la ida demostró intensidad, orden táctico y capacidad para incomodar al Barça, argumentos que intentará repetir en territorio español.

Newcastle se caracteriza por su juego físico, presión alta y transiciones rápidas. A pesar de algunas ausencias y dudas en su plantilla, el equipo mantiene su idea de atacar con velocidad, con futbolistas como Gordon o Barnes como piezas clave en ofensiva.

Históricamente, Barcelona ha dominado los enfrentamientos ante Newcastle, con victorias en sus cruces previos y un historial favorable que refuerza su condición de favorito. Además, su experiencia en fases decisivas de Champions contrasta con el crecimiento reciente del club inglés en la élite continental.

Barcelona buscará meterse a los cuartos de final de la Champions League. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Newcastle?

Barcelona vs. Newcastle está programado para este miércoles 18 de marzo desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Newcastle?

Barcelona vs. Newcastle se disputará en el Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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