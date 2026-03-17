La polémica por los actos de racismo ocurridos en el Estadio Monumental sigue generando un intenso debate en el fútbol peruano, y ahora Alianza Lima ha decidido pronunciarse oficialmente sobre el tema. Aunque el equipo ‘íntimo’ no fue protagonista directo del partido entre Universitario y UTC, la reciente e inesperada modificación del Reglamento Único Disciplinario por parte de la FPF ha encendido todas las alarmas en La Victoria. Ante este confuso panorama legal, el asesor de la institución blanquiazul, José Asti, rompió su silencio para dejar muy en claro la postura del club.

En una reveladora entrevista con el programa ‘Full Deporte’. El abogado descartó tajantemente que ellos estén detrás de una denuncia directa contra su clásico rival, pero exigió con muchísima firmeza que las autoridades aclaren las fechas de estas nuevas normas para garantizar que la justicia deportiva se aplique con total transparencia y equidad para todos.

Para entender la profunda incomodidad que existe en las oficinas de Matute, debemos enfocarnos en la secuencia administrativa que apareció tras el mencionado incidente discriminatorio que el árbitro Michael Espinoza detalló en su informe.

Michael Espinoza indica en su informe que escuchó sonidos discriminatorios en tribuna sur del Monumental. (Foto: Liga 1)

Mientras la opinión pública esperaba una sanción basándose en las normas vigentes, la repentina aparición de un nuevo código disciplinario notificado a destiempo ha generado muchísima suspicacia entre los directivos ‘íntimos’, quienes temen que este sorpresivo cambio de reglas pueda alterar el curso natural de los castigos y afectar la competencia de la Liga 1.

Es por eso que Asti fue muy enfático al momento de despejar todos los rumores que circulaban en las redes sociales sobre una supuesta intervención aliancista en contra de la ‘U’. “Alianza Lima no tiene nada que ver en este tema, ya que no ha presentado ningún reclamo o denuncia respecto al partido del día sábado en el Monumental”, aclaró.

El asesor detalló que la activación del protocolo contra el racismo fue una decisión estrictamente tomada por el juez principal, luego de que dos futbolistas de UTC le advirtieran sobre los sonidos de mono que bajaban desde la tribuna sur. “En el informe se indica que el árbitro escuchó... Es una actuación de oficio”, agregó para desligar por completo a su club.

El informe arbitral de Michael Espinoza sobre el partido entre Universitario vs. UTC. (Imagen: Difusión)

Sin embargo, la verdadera y gran preocupación para la escuadra victoriana radica en la sospechosa oportunidad en la que entra en vigencia este nuevo Reglamento Único Disciplinario. Asti señaló la enorme coincidencia de que este documento, que reemplaza a una norma que estuvo vigente por más de ocho años, haya sido notificado recién el lunes a las 7 de la mañana mediante un oficio circular, generando un peligroso vacío legal.

“La pregunta es con qué reglamento va a proceder la actual Comisión de Disciplina, tomando en cuenta que el hecho ocurrió el sábado 14 y este nuevo reglamento tiene que entrar en vigencia a partir de su publicación”, cuestionó el abogado. Hay que recordar que las nuevas normas se aprobaron el 9, pero se notificó a los clubes y medios de prensa el lunes 16.

Ante estas irregularidades en las formas, el representante legal confirmó que el club tomará acciones inmediatas enviando hoy mismo una carta formal para exigir claridad sobre el tema. Además, advirtió que no se quedarán de brazos cruzados si se vulneran las reglas, asegurando que primero agotarán las instancias nacionales y luego evaluarán acudir a la vía internacional si sienten que se afecta la transparencia del torneo.

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