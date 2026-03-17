Juan Pablo Goicochea reveló que su regreso al fútbol peruano estuvo muy cerca de concretarse, pero no para volver a Matute, sino para vestir la camiseta de Sporting Cristal. El delantero de Defensor Sporting admitió que el interés del club rimense fue real y que la propuesta le resultó sumamente atractiva en su momento. Sin embargo, por diversos motivos que no llegaron a ver la luz, la negociación no se cerró, dejando a los hinchas celestes con la expectativa de ver al joven atacante en el Rímac.

Pese al acercamiento con el club bajopontino, Goicochea tiene claro que su horizonte inmediato está lejos de la Liga 1. “No le cierro las puertas a ningún club peruano, pero aún quiero seguir afuera. Fue real que me llamaron de Sporting Cristal, pero no se concretó por diferentes motivos. En su momento me interesó. Me gustaría jugar en Holanda, Portugal o España, pero primero tengo que hacer bien las cosas en Sporting”, señaló.

Actualmente, el exjugador de Alianza Lima se encuentra enfocado en su presente con Defensor Sporting. Sobre su experiencia en el torneo charrúa, destacó la enorme exigencia física y mental que demanda, comparándolo directamente con el estilo de juego argentino, donde pasó por Platense. “El fútbol uruguayo es muy similar al argentino. Es muy competitivo y tienes muy poco tiempo para pensar”, declaró en Hablemos de MAX.

Mantenerse en el exterior ha dado sus frutos con una reciente convocatoria. El delantero admitió que ya presentía su llamado debido a la continuidad y los minutos que viene sumando en su club. Aunque no hubo un contacto previo directo con el cuerpo técnico encabezado por Mano Menezes, ‘Goico’ sabe que puede sumar minutos en los amistosos de fin de mes ante Senegal y Honduras.

“Yo sospechaba que venía mi convocatoria, pero no por un contacto del cuerpo técnico. Esta vez tengo más continuidad y más minutos”, declaró el atacante de Defensor Sporting de Uruguay, quien también recordó su paso por Matute. “Alianza es mi casa. No sentí tanta presión en primera división, pero creo que me faltaron procesos”, apuntó.

Con la lección aprendida de sus años en el Perú y la madurez que le está otorgando el roce internacional, Juan Pablo Goicochea se perfila como una de las cartas ofensivas con mayor proyección. Su enfoque hoy es claro: aprovechar cada minuto en Defensor Sporting para seguir creciendo y, eventualmente, dar el salto definitivo hacia Europa. Gozar de una chance en la Bicolor puede ser clave.

Goicochea está a préstamo en Defensor Sporting hasta fin de año. (Foto: Defensor Sporting)

Los convocados de Perú:





Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Juan Pablo Goicochea junto a Maxloren Castro en la Selección Peruana Sub-20. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR