Universitario de Deportes no pudo ganar en casa y perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido, sufriendo así su primer traspié en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Pese a la localía y el empuje de su hinchada, los cremas tuvieron su peor noche en lo que va de la temporada y no fueron capaces de revertir un marcador adverso, ni siquiera acercándose a soñar con el empate.

En medio de esta dura caída, Miguel Vargas dio la cara y fue de los pocos futbolistas que se detuvo en zona mixta a conversar con los medios de comunicación. El portero, quien se adueñó del arco y viene siendo el titular para Javier Rabanal, manifestó sentirse muy dolido por la derrota y aseguró que fallaron mucho en defensa.

“Dolido por la derrota, por cómo se da el partido, siento que fuimos dominadores y debido a desatenciones en la parte defensiva, terminamos perdiendo”, afirmó en diálogo con la prensa, siendo muy autocrítico con el rendimiento que tuvo Universitario frente al vigente campeón de Chile.

Miguel Vargas le ganó la titularidad en Universitario a Diego Romero. (Foto: Universitario)

Respecto al plan ejecutado por Coquimbo Unido, ‘Manotas’ consideró que el trámite se jugó a lo que ellos querían, por más que hayan tenido menos la posesión del balón. El guardameta hizo mea culpa, pero dejó en claro que esto recién comienza y buscarán revertir la situación en los próximos partidos.

“Coquimbo vino a hacer su partido, se metieron atrás, salieron de contra y nosotros tuvimos desatenciones en esos centros. El equipo intentó, fue dominador, pero no logramos empatar el partido. Esto sigue, aún no hay nada perdido”, aseveró.

Universitario no tendrá mucho tiempo para descansar antes de afrontar su próximo duelo por la Copa Libertadores: se le viene tres encuentros por la Liga 1 al hilo, para luego recibir a Nacional de Uruguay el 29 de abril. Los cremas ya no tienen margen de error, menos jugando en casa: están obligados a vencer al ‘Bolso’ si no quieren meterse en la pelea por un cupo a los octavos de final.

Universitario perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, Universitario volverá a tener actividad este fin semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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