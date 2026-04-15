En medio de las críticas por su reciente titularidad en la derrota ante Coquimbo Unido, el área deportiva tomó una radical decisión sobre el futuro de Sekou Gassama. Según informaron en el programa Modo Fútbol, el delantero senegalés-español no seguirá en el club tras el Torneo Apertura.
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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de su última derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, Universitario volverá a tener actividad este fin semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
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