Alianza Lima logró un trascendental triunfo el último martes ante ADT en Tarma, con solitario gol de su delantero ecuatoriano Eryc Castillo, tras gran asistencia del chileno Esteban Pavez. Con este resultado, los blanquiazules alcanzaron el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 con 23 puntos, mismo puntaje de Los Chankas.

Al finalizar el encuentro, el entrenador Pablo Guede destacó no solo el resultado, sino la actitud y funcionamiento de sus dirigidos en una de las localías más fuertes del campeonato, y donde suele perder el club blanquiazul.

“El triunfo de hoy (ayer) habla y refuerza el compromiso y sacrificio que tienen estos jugadores. No es una cancha fácil: la altura, el césped y el buen juego de ADT hace que muchas veces uno pueda meterse atrás”, dijo en conferencia de prensa.

“Creo que en el primer tiempo no nos patearon al arco y bien pudimos aumentar si hubiéramos estado más finos arriba. Pienso que hicimos un planteamiento que los jugadores supieron desarrollar de la mejor manera”. añadió Guede.

Esteban Pavez fue una de las figuras del club blanquiazul en Tarma. (Foto: El Comercio)

En esa línea, y luego de analizar el partido, se dirigió a sus jugadores: “Quiero felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron para conseguir este triunfo. Es del equipo, porque desde el primero hasta el último dejaron la vida. Es muy difícil jugar acá”.

Pese a recuperar la punta del torneo, Guede sabe que aún resta mucho por jugar y que la ventaja sigue del lado del club de Andahuaylas que jugará este viernes ante Atlético Grau.

“Este triunfo nos permite estar primeros hasta que juegue Los Chankas. Vamos a seguir con la misma humildad de siempre, paso a paso, porque esto es largo. Para mí fue un triunfo justo”, finalizó.

Alianza Lima jugará este sábado 18 de abril, desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, ante Cusco FC, por la fecha 11 del Torneo Apertura. La última vez que se enfrentaron en este recinto fue victoria blanquiazul por 3-0.

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