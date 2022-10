Barcelona vs. Bayern Munich se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido de la quinta jornada del grupo C de la Champions League, este miércoles 26 de octubre del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Spotify Camp Nou. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN Deportes y STAR Plus.

Panorama complicado para el conjunto de Xavi Hernández. Los azulgranas están obligados a conseguir una victoria en casa y esperar que Viktoria Plzen derrote a Inter de Milán en el primer turno. De ese modo, los españoles llegarán con chances a la última fecha. Otro escenario dejará a los catalanes en la Europa League.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Munich?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Para intentar la heroica frente a un equipo al que no derrotan desde 2015, el técnico de Barcelona confía en el tridente conformado por Raphinha (suplente el fin de semana), Ousmane Dembélé (figura frente a Athletic Club) y Robert Lewandowski. Es duda para Xavi la presencia de Gavi, quien sufrió un golpe ante los bilbaínos, pero se entrenó con el grupo en la víspera.

De su lado, Bayern parece haber dejado atrás la fase de irregularidad. Los muniqueses avanzaron en la Copa de Alemania tras golear a Augsburgo (5-2), derrotar a Friburgo y Hoffenheim en Bundesliga para ponerse como escolta de Union Berlin. Sobre la oncena, Thomas Müller es duda y Sadio Mané no iría desde el arranque. Gran oportunidad para Eric-Maxim Choupo Moting.

Canales de TV del partido Barcelona vs. Bayern Munich

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Barcelona y Bayern Múnich, desde España, puedes hacerlo vía Movistar Liga de Campeones. Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN y STAR Plus.

¿Dónde ver el Barcelona vs. Bayern Múnich por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Barcelona y Bayern Múnich, puedes hacerlo vía Movistar Plus; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por HBO Max.

Barcelona vs. Bayern Munich: posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Eric García, Balde; Busquets, De Jong, Pedri; Raphinha, Dembélé y Lewandowski.

Bayern Munich: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Light, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Coman; y Choupo-Moting.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Bayern Múnich por Champions League?





