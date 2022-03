Chelsea vs. Lille se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, este miércoles 16 de marzo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Pierre-Mauroy. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN y STAR Plus. Se espera un buen partido entre ambos conjuntos.

Los ‘Blues’, ganadores en la ida por 2-0, afrontan la revancha en medio de una crisis a nivel institucional. La semana pasada, el Gobierno de Reino Unido congeló los activos de Roman Abramovich, dueño del club, y ello repercute en la logística del equipo profesional.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Lille por Champions League?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Por esa situación, el entrenador Thomas Tuchel avisó que sería capaz de conducir un autobús para llevar al plantel a Francia, en caso el presupuesto no cierre. Incluso, el atacante Kai Havertz indicó en la víspera que “pagaría por viajar con el equipo”.

En ese contexto, Lille, pese a ir abajo en el marcador, sueña con la heroica. No obstante, el equipo de Jocelyn Gourvennec se caracterizó por ser irregular. Por ejemplo, en la jornada pasada apenas empató sin goles contra Saint Etienne, un club que lucha por no descender en Francia.

Chelsea vs. Lille: canales de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Chelsea y Lille desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver el partido Chelsea vs. Lille por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Chelsea y Lille puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Chelsea vs. Lille: posibles alineaciones del partido

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Christensen, Alonso; Kanté, Kovacic; Mount, Ziyech y Havertz.

Lille: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, André, Xeka, Gudmundsson; David y Yilmaz o Ben Arfa.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Lille por Champions League?





