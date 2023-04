Inter vs. Benfica juegan EN VIVO y EN DIRECTO juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League 2022-23, en su etapa de cuartos de final. El partido será transmitido por las señales televisivas de ESPN, Star Plus, FOX Sports, Movistar, beIN Sports y Fútbol Libre, este martes 11 de abril desde las 2:00 p.m. en Perú y a las 4:00 p.m. Argentina, Chile y Brasil. Los portugueses quieren aprovecharse del mal momento que vive el equipo de Simone Inzagui y así sacar una importante ventaja pensando en la vuelta en Milán. No te olvides que podrás seguir todos los detalles, goles, mejores jugadas y el minuto a minuto por la web de Depor.

Inter y Benfica juegan por la Champions League. (Video: Inter / Twitter)

Inter vs. Benfica: posibles alineaciones

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko.

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Joao Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos.





