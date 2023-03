¡Partido clave! Porto vs. Inter chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, DAZN y beIN Sports por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2022-23. El compromiso está programado para este martes 14 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) y se desarrollará en el estadio do Dragão, ubicado en la ciudad de Oporto. Ten en cuenta que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en este especial que Depor ha preparado.

Porto llega a este encuentro con el objetivo de darle vuelta a la llave, debido a que los italianos se quedaron con la victoria en el Giuseppe Meazza, gracias a la oportuna aparición de Romelu Lukaku. Así, pues, ahora los portugueses deberán hacerse fuertes en casa y demostrar que tienen argumentos para meterse entre los ocho mejores de la Champions League.

En su último partido por la Primeira Liga, los dirigidos por Sérgio Conceiçao rescataron una importante victoria por 3-2 sobre el Estoril Praia, con goles de Marko Grujić (9′), André Franco (31′) y Mehdi Taremi (73′). Tiago Gouveia (27′) y Francisco Geraldes (67′) anotaron los tantos que complicaron el trabajo de los ‘Dragones Azules’.

Porto vs. Inter: horarios y canales del partido

Perú: 3:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

3:00 p.m. / ESPN y STAR Plus Ecuador: 3:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Colombia: 3:00 p.m. / ESPN y STAR Plu

3:00 p.m. / ESPN y STAR Plu México: 2:00 p.m. / ESPN STAR Plus y HBO Max

Venezuela: 4:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

4:00 p.m. / ESPN y STAR Plus Bolivia: 4:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Chile: 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus Argentina: 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Uruguay: 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus Brasil: 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Paraguay: 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Respecto a este encuentro frente a los ‘negriazules’, el estratega luso fue cauto al analizar lo que nos podremos encontrar en el estadio do Dragão, pues deberán ser pacientes para no caer en la desesperación por alcanzar el resultado. Recordemos que solo es un gol de diferencia, pero si los visitantes los encuentran mal parados, pueden llegar a pasarlo muy mal.

“La paciencia será importante, pero hay muchas maneras de verlo. No podemos olvidar que estamos en pleno partido y tenemos noventa minutos para intentar darle la vuelta al resultado. Creo que tenemos que ser inteligentes. Si la inteligencia tiene que ver con una postura más paciente o más agresiva en la búsqueda de un resultado rápido, cualquiera de ellas puede llegar a buen puerto, dependiendo de la estrategia definida”, manifestó.

“Siendo los mismos equipos, claramente no serán los mismos juegos. Dentro de la estructura del Inter, depende de quién juegue. No sé si jugará Milan Skriniar, si Matteo Darmian aparecerá como lateral o central y Denzel Dumfries estará en la derecha. Robin Gosens y Federico Dimarco son diferentes en la forma de atacar y defender. Dos de los tres delanteros jugarán seguro. Siendo similares en algunos aspectos, Lukaku, Edin Dzeko y Lautaro Martínez están teniendo movimientos diferentes en la delantera”, agregó, analizando las fortalezas de su rival.

Inter de Milán, por su parte, llega a esta definición en un momento muy irregular, pues de sus últimos tres encuentros ha perdido dos y ante rivales hipotéticamente inferiores. El cuadro tano ha entrado en una mini-crisis y tendrá que sacudirse de ella si no quiere que su clasificación se vea perjudicada.

En su último compromiso por la Serie A cayó por 2-1 ante el Spezia, un equipo ampliamente inferior, pero que supo aprovechar sus oportunidades para dar la sorpresa de la jornada en el balompié italiano. Hay que ver cómo plantea Simone Inzagui este partido y si es capaz de encontrarle la vuelta al mal momento que vive su equipo.

Porto vs. Inter: ¿dónde se jugará el partido?

Porto vs. Inter: posibles alineaciones

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Iván Marcano, Zaidu Sanusi; Marko Grujić, Mateus Uribe; Eduardo Gabriel Aquino Cossa, André Franco, Wenderson Galeno y Mehdi Taremi.

Diogo Costa; João Mário, Pepe, Iván Marcano, Zaidu Sanusi; Marko Grujić, Mateus Uribe; Eduardo Gabriel Aquino Cossa, André Franco, Wenderson Galeno y Mehdi Taremi. Inter: André Onana; Milan Škriniar, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrij Mjitarián, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.